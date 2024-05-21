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Загар без риска: правила безопасного солнечного отдыха

Получаем грамотный загар: советы косметолога

1:42
Моя семья » Красота и стиль

До конца лета еще достаточно времени, чтобы насладиться отдыхом на морском побережье и получить заряд витамина D. Однако стоит помнить, что загар не является самым полезным времяпрепровождением.

Получаем грамотный загар: советы косметолога
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Каждый год статистика раковых заболеваний кожи, особенно в южных регионах, продолжает увеличиваться. Загар может привести к ожогам, пигментации кожи, фотодерматозам и фотоаллергии, а также ускоренному старению кожи из-за разрушения гиалуроновой кислоты. Поэтому, если вы хотите сохранить красоту и здоровье кожи, лучше вообще не загорать.

Для тех, кто предпочитает все же находиться под прямыми солнечными лучами, важно соблюдать определенные правила:

  • Загорать следует до 11 утра и после 17 часов вечера.
  • При выборе солнцезащитного средства отдайте предпочтение кремам с максимальной защитой (SPF 50+). Не забывайте использовать защиту для лица, волос и губ.
  • Наносите солнцезащитное средство за полчаса до выхода на солнце и обновляйте его каждые 1-1,5 часа или после купания.
  • Не забывайте защищать руки, лицо, шею и другие открытые участки кожи от солнечных лучей.
  • Постепенно увеличивайте время пребывания на солнце, чтобы избежать ожогов и неровного загара.
  • Если все же получили солнечный ожог, используйте охлаждающие средства и средства для успокоения кожи.
  • Помните, что крем после загара поможет увлажнить и успокоить кожу после солнечных ванн.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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