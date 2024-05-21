Неожиданные опасности за рулём: два повседневных действия, которые могут стоить вам жизни

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Два самых опасных отвлекающих фактора во время управления автомобилем: избегайте их

1:10
Авто

Когда человек находится за рулём, он не должен отвлекаться ни на что.

Два самых опасных отвлекающих фактора во время управления автомобилем: избегайте их
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Несмотря на это, многие водители забывают о двух наиболее опасных факторах. Речь идёт об использовании мобильного телефона и о приёме пищи.

Мобильный телефон

Некоторые водители не боятся отвечать на звонки прямо во время управления автомобилем.

Они уверены, что телефонный разговор не отвлечёт их от дороги.

Однако это ошибочное мнение. На самом деле, использование мобильного телефона существенно снижает реакцию даже самого опытного водителя.

Кроме того, разговор по телефону за рулём во многих случаях нарушает правила дорожного движения. Поэтому перед началом поездки лучше отключить звук на телефоне, чтобы он совсем не отвлекал водителя.

Приём пищи

Современный ритм жизни вынуждает людей перекусывать на ходу. Тем не менее, есть за рулём очень опасно.

Не стоит думать, что жевание пищи не влияет на реакцию. Перекусывая, человек становится гораздо менее внимательным, что недопустимо при управлении автомобилем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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