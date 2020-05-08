Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросам гражданства и эмиграции Константин Затулин в беседе с председателем совета директоров "Правды.Ру" Вадимом Горшениным затронули болезненные вопросы межнациональной политики, пребывания в РФ незаконных мигрантов и погромов русскоязычного населения в бывших советских республиках.

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Что делать с мигрантами?

— Что нам делать с мигрантами, которые остались без средств к существованию? Как их отправлять обратно? Я недавно проверял центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово и разговаривал с начальником этого центра, который сказал, что мы пытаемся отправить тех, кого суд постановил депортировать, но на родине их не принимают обратно.

— Конечно, сейчас особая ситуация. Страны отгораживаются друг от друга государственными границами. И на территории бывшего Советского Союза между нами и Белоруссией, в связи с угрозой распространения эпидемии. В силу этого есть проблема, связанная с тем, что люди, которые уже признаны незаконно присутствующими на территории России, должны быть отправлены в страны своего проживания. Они скопились в этих центрах, потому что действует карантин.

Эта болезненная проблема носит временный характер. Она должна быть решена в ходе переговоров с этими странами. Такие переговоры ведутся.

Что касается мигрантов, я не сторонник того, чтобы мы устроили на них облаву и немедленно всех их отправили обратно. Во-первых, ни с какой точки зрения это не является гуманным. Пандемия пройдет, а отношения, я надеюсь, будут развиваться. Во-вторых, если мы таким образом относимся к гражданам Таджикистана, Киргизии и так далее, то как мы собираемся, вообще, в перспективе сохранять Евразийский экономический союз и его развивать, если мы не готовы их здесь видеть?

Мы должны контролировать миграцию так, чтобы она была законной, бороться с разного рода нарушениями, как со стороны мигрантов, так и по отношению к мигрантам, потому что очень распространены случаи, когда мигранты работают за нищенские деньги без всяких форм страхования.

Надо бороться с незаконной миграцией, но наглухо закрывать двери для трудовой миграции мы просто не в состоянии хотя бы по той причине, что в условиях функционирования в нормальном режиме нам требуется рабочая сила.

Целый ряд профессий, на которые, как правило, претендуют мигранты — это профессии, в которых у нас существует недостаток рабочих. При всем благородном негодовании о наплыве мигрантов, надо понимать, что другого пути для развития нет. Весь вопрос в том, чтобы эта миграция работала не только на себя, но и на интересы Российской Федерации. Я не очень понимаю, о каких погромах вы говорите. Я ничего не слышал о целенаправленных погромах русского населения в странах Центральной Азии.

Погромы

— Я говорю про погромы, которые были в конце 1980-х — начале 1990-х. Я говорю про то, что было совсем недавно в Оше.

— В конце 1980-х — начале 1990-х были очень неприятные события в целом ряде республик Средней Азии, но они, как правило, касались совершенно других национальностей. Была резня турок-месхетинцев в Фергане. Были и остаются проблемы между киргизами и узбеками. Есть проблемы в Казахстане. Совсем недавний эпизод, когда были столкновения между дунганами и казахами в южных областях Казахстана. Но про то, чтобы были целенаправленные погромы русского населения, я такого не слышал.

— Вы это говорите человеку, который вырос в Ферганской долине, у которого родители и родственники бежали от этих погромов. Можно, конечно, этого не знать, но очевидцам говорить этого не стоит.

— Вы бежали именно потому, что русских там преследовали?

— Да.

— Или потому что там в тот момент была именно такая ситуация?

— Преследовали русских, говорили: "Не ходите по нашим улицам". Людям пришлось бежать, бросать квартиры и бежать оттуда.

— То, что люди уезжали из Центральной Азии, не является секретом. Особенно в начале 1990-х. В 1994 году был пик миграции из Казахстана. Уехало более миллиона. В основном, это были русские, немцы и так далее. Это связано, на мой взгляд, не столько с погромами, сколько с ожиданиями всякого рода проблем и с тем курсом на национализацию, который стал проводиться. Эйфория суверенитетов, желание везде заместить русских в руководстве национальными кадрами и так далее. Единственное, что не могу поддержать — это то, что были целенаправленные какие-то убийства русского населения так, как это было, например, в 1916 году в царской России или потом, в результате басмаческого движения в Средней Азии.

Общее гражданство

— Константин Федорович, я не говорю об убийствах. Я не говорю, что это были массовые убийства. Но когда громят твой дом, насилуют русских детей…

— Давайте все-таки будем осторожнее говорить. Наверное, я не отрицаю, были факты насилия по отношению к русскому населению, но я не могу согласиться с тем, что они носили массовый характер. И сегодня подобные ожидания опять оживляются.

Например, в Казахстане отмечен всплеск выезда русского населения. Конечно, не в таких цифрах, как это было в 1994 году, но есть беспокойство.

Люди озабочены тем, что власть идет по пути перевода казахского алфавита с кириллицы на латиницу и так далее. К сожалению, имеет место этот очень тревожный симптом. Но есть и обратное движение.

Если мы всерьез намерены строить Евразийский экономический союз, тогда будет рано или поздно общее гражданство Евразийского Союза. Тогда эти проблемы будут выглядеть по-другому.

В свое время я выступал за то, чтобы у всех граждан Содружества Независимых Государств было второе гражданство. К сожалению, это реализовать не удалось. Сейчас это вряд ли возможно. А вот гражданство Евразийского экономического союза, мне кажется, вполне возможно.

— Константин Федорович, это немного отдаленная перспектива. Как вы считаете, удастся ли провести те поправки, о которых вы говорили, которые были отклонены? Удастся ли согласовать их с исполнительными органами власти?

— Пока дышу, надеюсь, как сказал философ. Как вы заметили, мы в очень сжатые сроки рассматривали этот законопроект как приоритетный. Откладывая это решение, пострадали бы люди, уже находящиеся в России, которые ждали освобождения от необходимости выхода из иностранного гражданства для переселившихся в Россию. Я черпаю вдохновение в том, что есть союзники в исполнительной власти. Я уже сказал о положительной позиции министерства иностранных дел РФ.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер