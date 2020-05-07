Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросам гражданства и эмиграции Константин Затулин пояснил о процедуре получения гражданства для соотечественников и для всех проживавших на территории СССР и Российской империи.
Читайте начало интервью:
— Константин Федорович, на днях в Рунете обсуждали инициативу АСИ по поводу предоставления мигрантам, которые сейчас работают в России, тех же самых прав, социальных пособий по безработице, о которых заявили для граждан России. В связи с этим мой вопрос: чем отличаются соотечественники от мигрантов?
— Я эту разницу вижу. Прежде всего, кто такие соотечественники? Мы можем, каждый по-своему, вкладывать свое содержание, но есть закон, который это определяет. Это определение сводится к следующему.
Прежде всего, соотечественники — это те, кто сами себя таковыми считают. Объективная сторона дела — они являются выходцами с территории бывшего Советского Союза или даже Российской империи — поскольку Российская империя уже давно не существует, их потомками по прямой восходящей линии.
Это значит, что поданными Российской империи или гражданами Советского Союза были их мама, папа, дедушка, бабушка. Это и есть прямая восходящая линия. Или прабабушка, прадедушка и так далее. Это люди, относящиеся к числу народов исторически проживающих в Российской Федерации.
Скажем, целый ряд народов, которые сегодня являются поставщиками миграционной составляющей: киргизы, узбеки, таджики, исторически на территории Российской Федерации не проживали.
Это не значит, что им вообще закрыт путь к российскому гражданству. Это значит, что для них — другие процедуры.
Для соотечественников они более облегченные, потому что им не надо объяснять ни русский язык, ни правила нашего проживания и так далее. Поэтому мне кажется, что тут должна бы возникнуть такая трехступенчатая, если хотите, схема, при которой мы обеспечиваем в приоритетном порядке репатриацию соотечественников, то есть людей общей с нами культуры, языка, веры. Следующие за ними — трудовые мигранты с территорий бывшего Советского Союза, которые все-таки знакомы с нашими устоями, русским языком и так далее. По отношению к разным категориям должны быть разные процедуры.
|Страна
|Количество мигрантов (примерное)
|США
|>50 000 000 чел.
|Саудовская Аравия
|>37 000 000 чел.
|Германия
|>12 000 000 чел.
|Россия
|>12 000 000 чел.
|Великобритания
|>8 000 000 чел.
|ОАЭ
|>8 000 000 чел.
|Франция
|<8 000 000 чел.
|Канада
|<8 000 000 чел.
— Константин Федорович, в поправках к Конституции говорится о языке государствообразующего народа, но не говорится о русском языке. Точно так же мы не говорим о том, что соотечественники — это русские, украинцы.
— Да, но если мы скажем, русские, украинцы и забудем татар, то мы будем не правы. Если мы забудем адыгов, которые живут и всегда жили на Северном Кавказе. Для них это родная земля. Они в составе Российской Федерации. Мы все равно будем вынуждены сказать не только о русских и украинцах, а о многих, кто исторически здесь проживает. Вы не правы, у нас в Конституции все названо своими именами. Как раз статья 68, в которую внесена поправка, говорит о том, что государственным является на территории России русский язык, который принадлежит государствообразующему народу в союзе с другими народами и так далее.
Таким образом, тот факт, что русский народ является государствообразующим, в результате процедуры поправок впервые признано в проекте, который выносится на всенародное голосование.
И будет, безусловно, принят, как только закончится вся эта история с пандемией.
— Константин Федорович, вы занимаетесь проблемами СНГ, по большому счету и проблемами бывшего Советского Союза. У нас, в первую очередь, в Москве, очень острая ситуация в связи с мигрантами. Вы абсолютно правильно сказали, что киргизы, узбеки, таджики, которых у нас здесь очень много, не принадлежат к российскому культурному коду.
— К генетическому коду. К культурному, может, и принадлежат. Это другое.
Беседовал Вадим Горшенин
К публикации подготовил Игорь Буккер
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