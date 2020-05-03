Затулин: о соотечественниках и поправках к закону о гражданстве

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин продолжает делиться своими впечатлениями от принятия новых поправок к закону о гражданстве. Что ожидает наших соотечественников в ближайшем будущем?

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Константин Затулин: поправки к закону о гражданстве

Важные поправки в закон о гражданстве

— Все послабления, связанные с выходом из гражданства иностранного государства, что теперь уже не необходимо, относятся только к тем, кто уже находится на территории России. К тем, кто уже сюда переехал. Да, их проблемы это облегчает. Но это, к сожалению, не создает возможности для паспортизации нашей многочисленной диаспоры, прежде всего, в бывших союзных республиках. И давайте будем говорить откровенно. Я говорил об этом во время выступления. Мы в долгу перед своим народом, который оказался разделен в результате скоропостижного распада Советского Союза.

По гамбургскому счету, процентов 15, если говорить только о русских, живут за пределами Российской Федерации, являются гражданами других государств. Но ведь разделенными оказались многие другие народы, историческим местом проживания которых является Российская Федерация. Татары, якуты, адыги, черкесы и так далее.

Во-первых, мы должны понять, что все обстоятельства распада Советского Союза объективные, они связаны не с тем, что люди уехали из Советского Союза, а Советский Союз от них уехал в результате Беловежских договоренностей. Надо понимать, что это было огромной травмой и огромной человеческой трагедией для миллионов людей. Во-вторых, в нашем законодательстве есть принятый в 1999 году и отредактированный в 2010 году действующий закон о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. В нем черным по белому записано, что соотечественники имеют право на упрощенное получение гражданства. Но в самом законе о гражданстве это практически никак не отражено. Получается конфликт между двумя действующими законами: о гражданстве и о государственной политике в отношении соотечественников. Я на протяжении всех этих лет выступал за то, чтобы в законе о гражданстве были прописаны соотечественники. К сожалению, в новом законопроекте, который мы принимали, опять отсутствует категория соотечественников. Такое впечатление, что те, кто его разрабатывал, их в упор не видят. Это странно, потому что, вообще-то говоря, понятие "соотечественник" узаконено. Оно теперь вошло в поправки к Конституции, как мы знаем.

Всем желающим — зеленый свет

— Я очень рад, что рабочая группа пошла навстречу, и моя поправка прошла в текст Конституции. Просили об этом наши соотечественники из Всемирного совета российских соотечественников. Значит, в Конституции РФ мы это признали, а в законе, который касается гражданства, опять отсутствует понятие соотечественника и отсутствует в этом смысле учет интересов наших соотечественников, которые, живя на Украине, в Приднестровье, в Прибалтике, даже в дальнем зарубежье, хотели бы иметь гражданство России, но они не могут по обстоятельствам выйти из гражданства страны проживания. Они там живут, и у них на сегодняшний день нет возможности или в планах переехать в Российскую Федерацию.

Спрашивается, кому будет плохо от того, что граждан России в мире будет больше? Кому будет плохо от того, что мы сможем таким образом установить определенную связь с людьми, которые находятся за границей, но при этом остаются людьми русского языка, русской культуры, русской крови? Это предложение о том, чтобы распространить право на получение гражданства без выхода из иностранного гражданства для соотечественников, которые отвечают критериям, прописанным в 1-й и 3-й статье Закона о государственной политике в отношении соотечественников.

Непреодолимое препятствие

— Там сформулировано, кого мы считаем своими соотечественниками. Вот это предложение не прошло не только потому, что депутаты в нашем комитете и депутаты в целом в Государственной Думе не поддержали эту поправку, но наши депутаты не поддержали эту поправку, потому что мы не смогли ее согласовать с теми нашими партнерами в исполнительной власти, которые ведут параллельно с нами и вместе с нами законотворческую работу. То есть исполнительная власть оказалась не готова к тому, чтобы расширить концепцию внесенного ею законопроекта. Мы, конечно, продолжим за это борьбу.

Мне кажется, тут ведомственная проблема. Законопроект, который касается гражданства, готовился министерством внутренних дел. МВД потому и называется министерством внутренних дел, что оно занимается внутренними российскими делами. Работники этого министерства — те, кто этот закон смотрел в правительстве, — не обратили должного внимания на то, что есть еще проблема внешняя. Есть позиция министерства иностранных дел, министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который поддерживает нас в этом вопросе.

А именно в том, чтобы барьеры на пути соотечественников к российскому гражданству, даже если эти соотечественники живут за рубежом, были сняты.

У нас есть прецедент. Год назад президент Российской Федерации подписал 183-й, а потом 185-й указы, по которым он дал возможность вступать в гражданство жителям Донецкой и Луганской народных республик, жителям Донецкой и Луганской областей Украины, не требуя при этом их выхода из гражданства Украины, ДНР и ЛНР. Уже 200 тысяч человек таким образом стали гражданами Российской Федерации. То есть эти люди продолжают жить за пределами России, но они имеют на руках паспорт гражданина России и паспорт Украины или Донецкой, или Луганской Народной Республики, а иногда и все три паспорта одновременно.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер