Россияне стали меньше жаловаться на ОСАГО и навязывание услуг со стороны банков

ЦБ: в 2024 году число жалоб на страховщиков снизилось на 40%

2:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом квартале 2024 года в отношении субъектов страхового дела поступило 10,7 тыс. жалоб, что на 40,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает АСН со ссылкой на новый отчёт Банка России.

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В том числе на 45,5% уменьшилось число жалоб на ОСАГО — количество составило 8,2 тысячи. В целом жалоб стало меньше по большинству основных страховых тематик, особенно на неверное применение КБМ (на 40,1%), отмечается в отчёте.

За первый квартал 2024 г. в ЦБ на рассмотрение поступило 76,8 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 13,6% меньше, чем в том же периоде 2023 года. При этом существенно снизилось число обращений по поводу субъектов страхового дела (ССД) и микрофинансовых организаций (МФО).

«Важно, что за первые три месяца количество случаев мисселинга, на которые потребители пожаловались нам, снизилось более чем на 70%. На навязывание дополнительных услуг при кредитовании Банк России получил почти в два раза меньше жалоб, чем в январе — марте прошлого года. Эти направления в зоне нашего особого внимания», — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей Михаил Мамута.

По словам Мамуты, сокращение мисселинга связано в первую очередь с законом, вступившим в силу в январе этого года. В частности, у ЦБ есть полномочия останавливать продажи, если организация продолжает навязывать услуги потребителям.

В страховании снижение произошло в основном за счёт массовых шаблонных жалоб по уточнению коэффициента бонус-малус (КБМ). С конца первого квартала 2023 года при их подаче нужно пройти тест для подтверждения, что пользователем является человек, а не робот. С того же времени страховые компании начали активнее информировать потребителей о возможности бесплатно проверить КБМ и изменить его значение, отмечается в отчёте ЦБ.