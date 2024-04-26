Учёные провели исследование на тему возможности удаления воспоминаний

Путём разработки нового метода учёными стало возможным точечное редактирование воспоминаний грызунов. Несмотря на то, что исследования пока проводились только на мышах, результаты указывают на перспективы использования данной технологии у людей.
Суть метода заключается в том, что определённые нейроны, связанные с конкретными воспоминаниями, обозначаются специальными светочувствительными белками. После этого, с использованием точечного лазерного освещения, учёные могут активировать или деактивировать эти нейроны, что позволяет воссоздавать или удалять соответствующие воспоминания.
В рамках эксперимента учёные выделили нейроны у мышей, которые активировались в процессе спаривания. В последующих стрессовых ситуациях стимуляция этих нейронов вызывала у животных приятные воспоминания о спаривании, способствуя уменьшению уровня стресса.
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