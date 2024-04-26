Учёные провели исследование на тему возможности удаления воспоминаний

Эксперимент по стиранию воспоминаний прошёл успешно

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Путём разработки нового метода учёными стало возможным точечное редактирование воспоминаний грызунов. Несмотря на то, что исследования пока проводились только на мышах, результаты указывают на перспективы использования данной технологии у людей.

Фото: Openverse by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0

Суть метода заключается в том, что определённые нейроны, связанные с конкретными воспоминаниями, обозначаются специальными светочувствительными белками. После этого, с использованием точечного лазерного освещения, учёные могут активировать или деактивировать эти нейроны, что позволяет воссоздавать или удалять соответствующие воспоминания.

В рамках эксперимента учёные выделили нейроны у мышей, которые активировались в процессе спаривания. В последующих стрессовых ситуациях стимуляция этих нейронов вызывала у животных приятные воспоминания о спаривании, способствуя уменьшению уровня стресса.