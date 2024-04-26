Опыт крупных государств, таких как Китай и Иран, в противодействии западным санкциям может частично вдохновить Россию, способствуя созданию условий для привлечения новых инвестиций от зарубежных компаний.
Этот вывод содержится в отчете "Исследование санкционной лабиринт: перспективы промышленной политики" от специалистов Центра структурной политики НИУ ВШЭ, о котором сообщает РБК.
Эксперты подчеркивают, что большинство санкций было нацелено на малые и бедные экономики. За исключением Китая, Российская Федерация является крупнейшей страной мировой экономики, столкнувшейся с масштабными санкциями.
Опыт Ирана, который уже 40 лет находится под санкциями, имеет важное значение для России, поскольку Иран также представляет собой крупную экономику, отмечается в отчете.
Среди методов, которыми страна адаптируется к санкциям, авторы упоминают: полулегальный и нелегальный экспорт нефти, введение запретительных тарифов на импорт подержанных автомобилей, развитие параллельного импорта промышленного оборудования, точных станков, а также компонентов для авиации, переход к торговле в национальных валютах с теми странами, которые не примкнули к санкциям, и другие меры.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".