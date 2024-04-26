"Как думаете, это что-то значит?": беременная в третий раз Хилькевич рассказала о странностях в организме

Российская актриса Анна Хилькевич, ожидающая третьего малыша, заявила, что пристрастилась к ягодам и назвала это "беременной причудой".
В начале апреля звезда рассказала поклонникам, что они с супругом ждут третьего ребенка. На этом фоне актриса старается активно делиться с подписчиками различными нововведениями в жизни.
Так, по ее словам, сейчас она пристрастилась к ягодам, хотя раньше за собой такого не замечала — больше ей нравились арбузы.
"Как думаете, это что-то значит?" — задала вопрос Хилькевич.
Ранее звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева сообщила, что помирилась с женихом.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".