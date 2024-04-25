Билан публично признался в любви известно певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?

Певец Дима Билан во время выступления на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ" публично обратился к своей коллеге, исполнительнице Гузель Хасановой. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на очевидцев.
Так, артист попросил певицу подняться на сцену, а встретив ее, назвал "любовь моя" и обнял. Поклонники уверены, что знаменитостей связывают романтические отношения.
СМИ вспомнили, что в 2019 году Хасанова в своем блоге публиковала фотографию с Биланом, на которой целует его в шею. При этом она подписала снимок: "Дим, я люблю тебя".
Недавно Дима Билан признался, что ему нравится, когда девушки публикуют откровенный контент в соцсетях, потому что он тоже человек.
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