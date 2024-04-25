Билан публично признался в любви известно певице. Кто стал новой избранницей исполнителя?

Диму Билана заподозрили в романе с певицей Гузель Хасановой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан во время выступления на гала-ужине премии "МУЗ-ТВ" публично обратился к своей коллеге, исполнительнице Гузель Хасановой. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на очевидцев.

Фото: youtube.com by канал Арман Давлетяров is licensed under public domain

Так, артист попросил певицу подняться на сцену, а встретив ее, назвал "любовь моя" и обнял. Поклонники уверены, что знаменитостей связывают романтические отношения.

СМИ вспомнили, что в 2019 году Хасанова в своем блоге публиковала фотографию с Биланом, на которой целует его в шею. При этом она подписала снимок: "Дим, я люблю тебя".

Недавно Дима Билан признался, что ему нравится, когда девушки публикуют откровенный контент в соцсетях, потому что он тоже человек.

Ранее стало известно, что Анастасию Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.