Настя Ивлеева не признала вину в дискредитации ВС России, а на само заседание и вовсе не пришла

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Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

0:53
Шоу-бизнес

Блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву признали виновной по статье о дискредитации ВС РФ и обязали заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ивлееву оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Сообщается, что суд еще 16 апреля зарегистрировал административный протокол о публичной дискредитации армии. Ивлеева в своих соцсетях опубликовала посты с черным квадратом и голубем мира.

При этом адвокаты звезды настаивали, что наказывать ее нельзя, так как истек срок давности. Также они утверждали, что сама статья была принята уже после того, как Ивлеева опубликовала свой пост.

Известно, что Анастасия Ивлеева отказалась признавать свою вину.

Ранее Ольга Бузова напомнила, что ей обещали жилье на проекте "Дом-2".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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