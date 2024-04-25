"Где мой дом?": Бузова обратилась с требованием к ТНТ

Ольга Бузова напомнила телеканалу ТНТ об обещанной недвижимости за "Дом-2"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова в программе "УТРО.ТНТ" напомнила, что руководство телеканала обещало ей недвижимость за участие в "Доме-2".

Фото: youtube.com by канал Ольга Бузова is licensed under public domain

Она объяснила, что одним из условий участия в проекте "Дом-2" была возможность получить жилье за успех в поиске романтических отношений. Так, Бузова напомнила, что она и Роман Третьяков на тот момент были единственной парой в шоу.

"Я пришла к вам с верой, надеждой и любовью. Любовь свою я построила. Почему я на это повелась? Говорили: "Построишь любовь — получишь дом". На тот момент, когда разыгрывался дом, мы были с Романом Третьяковым единственной парой. Где мой дом?" — заявила певица.

Ольга Бузова стала участницей проекта в 2004 году, а с 2008 по 2021 годы была ведущей передачи. Позднее она стала заниматься сольной карьерой.

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