Шокирующее исследование: как финансовые проблемы разрушают мозг на уровне ДНК

Согласно последнему исследованию, проведенному сотрудниками педагогического факультета Университета Танта в Египте, недостаток финансов и низкий социально-экономический статус играют роль в оказании негативного влияния на психическое и когнитивное здоровье.
Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Reviews in the Neurosciences.
При проведении анализа обширной базы данных ученые обнаружили, что плохое питание, хронический стресс, экологические проблемы и неблагоприятные условия проживания могут препятствовать нормальному развитию мозга у детей, что в конечном итоге может снизить когнитивные способности.
Понижение когнитивных навыков, в свою очередь, может привести к проблемам с языковыми умениями, уровнем образования и увеличению риска развития психических заболеваний.
Устойчивый стресс оказывает значительное воздействие на процесс нейрогенеза в гиппокампе, что снижает способность к обучению и негативно влияет на уровень образования и возможности карьерного роста в будущем.
Ученые выражают надежду, что понимание этих взаимосвязей поможет обществу более эффективно решать проблемы, связанные с социальным неравенством, и создаст возможность прервать замкнутый круг бедности.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".