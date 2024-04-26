Шокирующее исследование: как финансовые проблемы разрушают мозг на уровне ДНК

RevNeuro: бедность негативно влияет на мозг, приводя к проблемам развития

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно последнему исследованию, проведенному сотрудниками педагогического факультета Университета Танта в Египте, недостаток финансов и низкий социально-экономический статус играют роль в оказании негативного влияния на психическое и когнитивное здоровье.

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Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Reviews in the Neurosciences.

При проведении анализа обширной базы данных ученые обнаружили, что плохое питание, хронический стресс, экологические проблемы и неблагоприятные условия проживания могут препятствовать нормальному развитию мозга у детей, что в конечном итоге может снизить когнитивные способности.

Понижение когнитивных навыков, в свою очередь, может привести к проблемам с языковыми умениями, уровнем образования и увеличению риска развития психических заболеваний.

Устойчивый стресс оказывает значительное воздействие на процесс нейрогенеза в гиппокампе, что снижает способность к обучению и негативно влияет на уровень образования и возможности карьерного роста в будущем.

Ученые выражают надежду, что понимание этих взаимосвязей поможет обществу более эффективно решать проблемы, связанные с социальным неравенством, и создаст возможность прервать замкнутый круг бедности.