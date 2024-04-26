США верят в победу Украины

Джейк Салливан заявил, что Украина способна победить с помощью Запада

Соединенные Штаты верят в потенциал Украины одержать победу в противостоянии с Россией, благодаря помощи со стороны Вашингтона и других союзников, утверждает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Да, они могут. Они могут победить", — отметил Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

По словам представителя Белого дома, Киев может добиться указанного результата благодаря "огромным усилиям, организованным" США и их партнерами для поставок необходимого вооружения и оборудования украинским вооруженным силам. Салливан отметил, что военно-промышленный комплекс США увеличивает производство вооружений, в том числе амуниции, нужных Киеву.

Салливан так же заявил, что США удвоили производство снарядов для артиллерии и собираются увеличить его еще в два раза к концу года.

Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта, непосредственно вовлекают страны НАТО и являются "игрой со стихией". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что любые отправления, содержащие вооружение для Украины, становятся законной мишенью для России. Согласно его словам, США и альянс НАТО принимают прямое участие в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В кремле заявили, что наполнение Украины вооружением со стороны Запада неблагоприятно сказывается на переговорном процессе и окажет негативное воздействие.