США верят в победу Украины

Соединенные Штаты верят в потенциал Украины одержать победу в противостоянии с Россией, благодаря помощи со стороны Вашингтона и других союзников, утверждает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain