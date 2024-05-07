Путин о росте доходов граждан: правительство РФ добилось значительных успехов

Путин заявил, что правительство РФ обеспечило достойный рост доходов граждан

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что правительство обеспечило значительный рост доходов граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В ходе встречи с членами правительства в здании кабмина Владимир Путин подчеркнул, что власти смогли добиться существенного роста доходов. По его словам, реальные заработные платы росли в целом удовлетворительными, если не хорошими темпами.

Президент выразил мнение, что можно было бы сделать еще больше, однако то, что было достигнуто, привело к удовлетворительным результатам.