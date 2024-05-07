Путин о росте доходов граждан: правительство РФ добилось значительных успехов

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что правительство обеспечило значительный рост доходов граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе встречи с членами правительства в здании кабмина Владимир Путин подчеркнул, что власти смогли добиться существенного роста доходов. По его словам, реальные заработные платы росли в целом удовлетворительными, если не хорошими темпами.
Президент выразил мнение, что можно было бы сделать еще больше, однако то, что было достигнуто, привело к удовлетворительным результатам.
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