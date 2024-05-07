Баскетбольный клуб "Уралмаш" может провести матч с российской сборной перед Играми Дружбы

Сергей Доманов, который занимает пост исполнительного директора баскетбольного клуба "Уралмаш", поделился, что команда хочет сыграть с российской сборной перед Играми Дружбы.
Доманов сказал, что сейчас идет процесс переговоров со сборной РФ. Они хотят готовиться к Играм в городе Екатеринбург в августе — сентябре. И поэтому будет возможность провести товарищеский баскетбольный матч между "Уралмашем" и основной сборной страны.
Напомним вам, что Игры дружбы будут проходить в период с 15 по 29 сентября в двух российских городах: Москва и Екатеринбург.
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