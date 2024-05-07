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Баскетбольный клуб "Уралмаш" может провести матч с российской сборной перед Играми Дружбы

Сборная России по баскетболу может сыграть с "Уралмашем"

0:39
Спорт

Сергей Доманов, который занимает пост исполнительного директора баскетбольного клуба "Уралмаш", поделился, что команда хочет сыграть с российской сборной перед Играми Дружбы.

Сборная России по баскетболу может сыграть с "Уралмашем"
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Доманов сказал, что сейчас идет процесс переговоров со сборной РФ. Они хотят готовиться к Играм в городе Екатеринбург в августе — сентябре. И поэтому будет возможность провести товарищеский баскетбольный матч между "Уралмашем" и основной сборной страны.

Напомним вам, что Игры дружбы будут проходить в период с 15 по 29 сентября в двух российских городах: Москва и Екатеринбург.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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