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Уральские водители выбирают Lada: отечественные машины возглавили рейтинг популярности в УФО

Lada возглавила рейтинг популярных машины на Урале

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Страхование

Марка Lada оказалась самой популярной в Уральском федеральном округе, на пятки отечественному производителю наступает китайский автопром, сообщает "АльфаСтрахование».

Lada возглавила рейтинг популярных машины на Урале
Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

В пятёрку лидеров попали китайские бренды Chery, Haval, Geely и Changan, которые всё больше захватывают российский авторынок. При этом до Lada им всё ещё далеко - позиции "китайцев" минимум в три раза ниже, чем у марки "АвтоВАЗа".

Также в списке популярных оказались китайские Omoda, Exeed и Tank, а также южнокорейская Kia и российский "Москвич".

Директор екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование» Наталия Моисеенко объяснила приверженность уральских автовладельцев машинам Lada тем, что отечественная марка проще и понятнее в обслуживании. При этом иностранные бренды уже адаптируются под российские условия и занимают пустующую нишу "европейцев", отметила она. 

Ранее выяснилось, что южные регионы России тоже предпочитают Lada.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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