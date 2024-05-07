Уральские водители выбирают Lada: отечественные машины возглавили рейтинг популярности в УФО

Lada возглавила рейтинг популярных машины на Урале

0:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Марка Lada оказалась самой популярной в Уральском федеральном округе, на пятки отечественному производителю наступает китайский автопром, сообщает "АльфаСтрахование».

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

В пятёрку лидеров попали китайские бренды Chery, Haval, Geely и Changan, которые всё больше захватывают российский авторынок. При этом до Lada им всё ещё далеко - позиции "китайцев" минимум в три раза ниже, чем у марки "АвтоВАЗа".

Также в списке популярных оказались китайские Omoda, Exeed и Tank, а также южнокорейская Kia и российский "Москвич".

Директор екатеринбургского филиала «АльфаСтрахование» Наталия Моисеенко объяснила приверженность уральских автовладельцев машинам Lada тем, что отечественная марка проще и понятнее в обслуживании. При этом иностранные бренды уже адаптируются под российские условия и занимают пустующую нишу "европейцев", отметила она.

Ранее выяснилось, что южные регионы России тоже предпочитают Lada.