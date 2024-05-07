Рост популярности российских и китайских автомобилей на юге по данным аналитиков "Ингосстраха" в 2023 году

"Ингосстрах": рост спроса на российские и китайские авто в южных регионах

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аналитики компании "Ингосстрах" выявили повышенный интерес жителей южных регионов к автомобилям определенных марок. Особенно востребованы были модели из России и Китая, включая такие бренды, как Lada, Haval, Chery, Changan и Geely.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

В 2023 году наблюдался значительный рост популярности российских и китайских автомобильных марок. Это подтверждают статистические данные по автострахованию. В южных областях за последний год было выдано свыше 6 тысяч страховых полисов на новые автомобили. Более половины из них приходится на автомобили марки Lada. Среди китайских автомобилей наибольшей популярностью пользовались JAC (9,9%), за ним следует Geely (8,4%), и замыкает тройку Haval (7,3%).

Российские и китайские автомобили продолжают укреплять свои позиции на рынке благодаря высокому качеству и привлекательной цене, а также широкому ассортименту моделей. Независимо от выбора автомобиля, важно уделить внимание страхованию.