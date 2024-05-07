Избыток французского коньяка: как Китай может обрушить экспорт французов?

Китайские пошлины могут больно ударить по французским виноделам

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за возможного введения высоких пошлин на французский коньяк со стороны Китая, значительная часть этого напитка рискует остаться невостребованной.

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперт aif.ru объясняет, к чему это может привести для Франции.

Как сообщает Reuters, китайские пошлины могут сильно ударить по французским виноделам, заставив их искать способы избавиться от избытка коньяка на складах. В Европе опасаются, что ситуация с коньяком может повторить судьбу австралийского вина, против которого Китай ввел пошлины до 218,4%. Это привело к падению экспорта вина из Австралии с 1,1 миллиарда долларов практически до нуля.

По словам руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, 65-70% французского коньяка экспортируется в США, а оставшаяся часть распределяется между другими странами-покупателями.

Парадокс, как отмечает Дробиз, заключается в том, что французы сами почти не пьют свой коньяк — это в основном экспортный товар.