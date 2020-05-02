Константин Затулин: поправки к закону о гражданстве

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с председателем совета директоров "Правды.Ру" Вадимом Горшениным поделился своим видением принятого Госдумой законопроекта о поправках, упрощающих вступление в российское гражданство.

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— Сегодня мы разговариваем с человеком, который уже не первое десятилетие занимается проблемами соотечественников. Занимается эффективно, но, к сожалению, на мой взгляд, его коллеги по Государственной Думе часто не с самыми убедительными доводами отклоняют те предложения, которые Константин Федорович Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ, продвигает в Госдуме. Одна из первых новостей по этой проблематике — в Государственной Думе был принят закон. Расскажите что там нового?

— Вначале я хотел бы слегка реабилитировать Государственную Думу и ее депутатов. Я уже в четвертый раз избираюсь в Государственную Думу. Моя работа с соотечественниками началась с первой Государственной Думы, в которой я в том же самом комитете, что и все последующие созывы, был первым председателем Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.

На данный момент основная проблема не столько в депутатах Госдумы, которые в каких-то случаях поддерживают, а в каких-то нет, сколько в том, насколько созрела наша исполнительная власть, правоохранительные ведомства, правительство, к тому, чтобы как можно более динамично снимать ненужные перестраховочные барьеры на пути наших соотечественников к российскому гражданству.

Революционный закон о гражданстве

17 апреля, во втором и третьем чтении, т. е. в целом, был принят внесенный правительством в Государственную Думу за неделю до этого, 7 апреля, законопроект о поправках, упрощающих вступление в российское гражданство. Поправки к закону о гражданстве давно ждали. В целом они носят революционный характер.

Я был докладчиком по этому законопроекту на пленарном заседании во втором и третьем чтении. Выступая, обратил внимание, что за несколько месяцев мы приняли целый ряд внесенных правительством законопроектов, касающихся тех или иных вопросов, связанных с положением иностранных граждан в России, с положением соискателей российского гражданства, поправок различного рода в закон о гражданстве, которые упрощали отдельные процедуры, уточняли сроки и так далее. Хотя все они были направлены на облегчение доступа к российскому гражданству, но это был косметический ремонт нашего базового закона о гражданстве.

Закон, который мы приняли 17 апреля, — закон прорывной, революционный. Почему? Потому что в нем впервые в нашем законодательстве снимается требование, содержавшееся с 2002 года в Законе о гражданстве, где было сказано, что любой, кто хотел бы получить российское гражданство, должен прежде выйти из гражданства, в котором он состоял.

Почему это требование кажется мне излишне перестраховочным? Потому, что по нашему собственному законодательству гражданин России может быть гражданином неограниченного числа государств. Гражданин России для нас на нашей территории всегда гражданин России, но сам он при этом может быть одновременно поданным какой угодно страны.

О двойном гражданстве

У нас нет запрета на двойное и множественное гражданство. Целый ряд весьма уважаемых у нас в обществе людей этим пользовались и пользуются. Я устал приводить пример Владимира Познера, у которого три гражданства:

Российское,

французское,

Соединенных Штатов Америки.

У многих израильское гражданство, особенно теперь, когда Израиль тоже либерализовал для своих соотечественников возможность вступления в израильское гражданство. За три месяца можно получить израильское гражданство. Смысла требования выйти из гражданства не имеет. Человек выходит из гражданства, потом становится гражданином России и тут же может вернуть себе прежнее, может, и новое гражданство получить. Но это требование приводило к очень большим задержкам, а иногда просто невозможности вступления в гражданство России.

Есть страны, в которых из гражданства выйти практически невозможно. Например, из канадского. Из гражданства Украины можно выйти только после указа президента Украины. Таких указов президенты Украины, что нынешний, что прежний, совсем не торопились издавать, хотя известно о миллионах людей, покинувших Украину, которые не хотят больше к ней иметь отношения. Особенно после событий 2014 года. Тот факт, что правительство решилось на это пойти — очень положительный шаг.

В этом законопроекте есть целый ряд других послаблений:

сроки ожидания гражданства;

сроки, связанные с видом на жительство;

сроки с разрешением на временное проживание.

Не будет необходимости теперь доказывать источник своего существования, что для многих было препятствием. То есть надо было при вступлении в гражданство сразу объяснить, какие у тебя доходы и так далее. Это требование было чрезмерным, особенно по отношению к временным беженцам, например, с Украины. Их к нам переселилось после 2014 года, по самому минимальному счету, 2,5 миллиона человек. Но в чем проблема, на мой взгляд, и что заставило меня и некоторых моих коллег внести три поправки, которые, к сожалению, были отвергнуты и не были приняты при голосовании за законопроект.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер