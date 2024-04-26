США назвали КНР главным поставщиком для российского ВПК

Государственный секретарь Энтони Блинкен назвал Китай "основным поставщиком" военно-промышленного комплекса России и заявил, что США готовы применить дополнительные меры для прекращения такого сотрудничества.
Американские власти признают, что КНР воздерживается от продажи оружия в РФ, но выражают беспокойство по поводу поставок "оборудования, микроэлектроники и оптики" для использования в производстве боеприпасов, вооружений, танков и бронетехники, которые, по словам Блинкена, отправляются в Украину.
Госсекретарь США, в ходе интервью для американского радиовещания NPR во время визита в Китай, заявил, что КНР является основным поставщиком критических составляющих, которые Россия использует для модернизации своего военно-промышленного комплекса.
США уже предприняли определенные шаги, он готовы предпринять больше, если Китай не согласится ограничить эту деятельность, уточнил Блинкен.
Он так же заявил, что у США есть и другие меры, на которые они готовы полностью пойти.
Как я уже говорил, если Китай не будет действовать, будем действовать мы", — добавил Блинкен.
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