США назвали КНР главным поставщиком для российского ВПК

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Китай главным поставщиком для ВПК России

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Государственный секретарь Энтони Блинкен назвал Китай "основным поставщиком" военно-промышленного комплекса России и заявил, что США готовы применить дополнительные меры для прекращения такого сотрудничества.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Американские власти признают, что КНР воздерживается от продажи оружия в РФ, но выражают беспокойство по поводу поставок "оборудования, микроэлектроники и оптики" для использования в производстве боеприпасов, вооружений, танков и бронетехники, которые, по словам Блинкена, отправляются в Украину.

Госсекретарь США, в ходе интервью для американского радиовещания NPR во время визита в Китай, заявил, что КНР является основным поставщиком критических составляющих, которые Россия использует для модернизации своего военно-промышленного комплекса.

США уже предприняли определенные шаги, он готовы предпринять больше, если Китай не согласится ограничить эту деятельность, уточнил Блинкен.

Он так же заявил, что у США есть и другие меры, на которые они готовы полностью пойти.