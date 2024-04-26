Оштрафован за невидимку: как избежать штрафа, если вы не заметили полицейского

В ГИБДД раскрыли способ избежать штрафа за игнорирование требований инспектора

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Что произойдет, если водитель умышленно или случайно проигнорирует указание ДПС остановиться? В интервью для портала njcar.ru представитель ГИБДД объяснил, есть ли способ избежать штрафа, если водитель не остановился перед полицейским с жезлом.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Среди тех, кто игнорирует требование остановки, встречаются как преступники и гонщики, так и законопослушные граждане, которые просто не заметили полицейского из-за плохой видимости или других обстоятельств.

Правила дорожного движения четко указывают: каждый водитель должен остановиться по требованию полиции (пункт 6.11 ПДД). Несоблюдение этого правила влечет штраф от 500 до 800 рублей по статье 12.25 КоАП. Кроме того, в случае отказа выполнять законное требование полицейского (статья 19.3) штраф может составить от 500 до 1000 рублей или даже арест на срок до 15 суток.

Решение инспектора ГИБДД зависит от обстоятельств нарушения. Если водитель изначально проигнорировал инспектора, но затем осознал ошибку, вероятно, его ожидает минимальный штраф. В случае преследования последствия могут быть более серьезными.

От наказания можно избежать, если доказать непреднамеренное пренебрежение требованием. Это можно подтвердить записью с видеорегистратора, показывающей, что полицейский был не виден в темноте или его указания были адресованы другому транспортному средству.