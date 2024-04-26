Юрий Лоза рассказал о самом жестком наказании для Пугачевой

Музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с "АиФ" заявил, что не считает нужным комментировать поступки "отставной артистки" Аллы Пугачевой и предложить предать ее забвению.
Юрий Лоза считает, что у советской певицы уже давно нет того голоса, которым она могла похвастаться в молодые годы, поэтому пора прекратить ее обсуждать.
"Это совсем не та Алла Пугачева, что пела "Старинные часы" или "Миллион алых роз". Я вам одно и то же говорю из раза в раз: хватит пиарить отставную артистку! Такой артистки, как Пугачева, давно уже нет! Говорите о действующих артистах, у которых есть голос!" — возмущенно заявил артист.
В заключение он отметил, что певица давно находится на пенсии и проводит время, как хочет. И российским гражданам должно быть все равно на то, как живет "израильская пенсионерка".
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