Юрий Лоза рассказал о самом жестком наказании для Пугачевой

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Юрий Лоза призвал прекратить говорить об "отставной артистке" Пугачевой

1:01
Шоу-бизнес

Музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с "АиФ" заявил, что не считает нужным комментировать поступки "отставной артистки" Аллы Пугачевой и предложить предать ее забвению.

Юрий Лоза призвал прекратить говорить об "отставной артистке" Пугачевой
Фото: youtube.com by канал Писатель и путешественник Роман Орлов is licensed under public domain

Юрий Лоза считает, что у советской певицы уже давно нет того голоса, которым она могла похвастаться в молодые годы, поэтому пора прекратить ее обсуждать.

"Это совсем не та Алла Пугачева, что пела "Старинные часы" или "Миллион алых роз". Я вам одно и то же говорю из раза в раз: хватит пиарить отставную артистку! Такой артистки, как Пугачева, давно уже нет! Говорите о действующих артистах, у которых есть голос!" — возмущенно заявил артист.

В заключение он отметил, что певица давно находится на пенсии и проводит время, как хочет. И российским гражданам должно быть все равно на то, как живет "израильская пенсионерка".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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