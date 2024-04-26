Посла РФ вызвали в МИД Великобритании

Посол России в Лондоне был вызван в МИД страны из-за "враждебной деятельности"

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Посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин был приглашен в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с предыдущими обвинениями о "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Королевства, как говорится в официальном заявлении, распространенном британским ведомством.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain

Согласно заявлению, МИД пригласил российского дипломата Андрея Келина в связи с обвинениями в организации вредоносной деятельности на территории Великобритании.

Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, ставшим фигурантами в расследовании предполагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. По данным Королевской прокуратурой (CPS), два из фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и связях с зарубежными спецслужбами. Конкретно говоря, идет речь об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.