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Автор Вадим Горшенин

Русская диаспора за рубежом может стать важным союзником России

Политика

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, специальный представитель Государственной Думы по вопросам гражданства и эмиграции Константин Затулин популярно объясняет, зачем Госдума приняла закон о гражданстве для наших соотечественников.

Родина не принимает: Почему русских не пускают домой?

Читайте начало интервью:

— Сейчас мы ведем прямую трансляцию. Очень интересное мнение высказала пользовательница "ВКонтакте": "Они были русскими, пока не поменяли родину, став мигрантами. А теперь пусть там и продолжают жить. Что это их так резко потянуло в Россию?"

— Давайте разберемся. Если говорить о наших бывших согражданах в ближнем зарубежье, не они поменяли родину, а родина их поменяла, не спросив у них в 1991 году. Вы, надеюсь, помните эти обстоятельства? Это еще не так давно было по историческим меркам.

— Я помню результаты референдума.

— Через вас я обращаюсь к Татьяне Романенко, которая вот так легко отвергла тех людей, которые живут за пределами границ Российской Федерации. Насколько граница Российской Федерации носит исторический характер? Очевидно, что в очень условной мере. История с Крымом это лишний раз доказывает.

Поэтому наотмашь отбрасывать: они сами виноваты, что живут в других государствах, я бы не стал. Это несправедливо!

Россия теряет население и опять находится в демографической яме. Наша радость по поводу того, что мы сберегли народ и начался прирост, сменилась опять озабоченностью, потому что уже два года подряд у нас отрицательное сальдо. Миграционный приток не покрывает это сальдо. На самом деле уже давно возможность прирастать у нас была связана с миграционным притоком. Прежде всего, я считаю, мы должны озаботиться репатриацией, то есть возвращением наших соотечественников. Но в тех случаях, когда они не могут или не хотят вернуться, но хотят при этом иметь связь с Россией, мы должны пойти им навстречу. Почему мы им в этом отказываем?

О третьем союзнике России

В целом эта политика в отношении соотечественников, на мой взгляд, создает на будущее России нового реального союзника. Кроме армии и флота. Третьим союзником России вполне может быть наша диаспора, наши соотечественники за рубежом.

Они хотят поддерживать связь с Россией. Казаки, которые в свое время переселились от советской власти сначала в Китай, затем в Австралию, мне говорили о том, что они не могут взять и уехать в Россию, но хотят, чтобы их внуки и правнуки знали, что они русские.

Существует масса темных слухов о том, что они получат паспорт и будут претендовать на наши пенсии. Они каким-то образом на наш пирог покусятся. Ничего подобного! Если эти граждане, находясь за границей, живут и работают там, их не призывают в российскую армию, и они не получат наши пенсии, раз не платят в наши социальные фонды. Но при этом они остаются гражданами Российской Федерации. Я вижу в этом только положительное. Целый ряд стран на протяжении десятков лет проводит такую политику.

Такую же политику в отношении так называемых хуацао, граждан Китая, которые во всем мире живут, проводит КНР. Их свыше пятидесяти миллионов.

Такую же политику по отношению к своим зарубежным соотечественникам проводят:

  • Армения,
  • Венгрия,
  • Израиль,
  • Польша,
  • Румыния.

Поймите, это необходимо. Давайте вспомним, что оказавшиеся в дальнем зарубежье люди — это первая, вторая и третья волна эмиграции. Они по доброй воле туда уехали? С точки зрения сегодняшнего дня они не виноваты, что им пришлось уехать. Мы давно пришли к мысли, что это трагедия, которая всех затрагивала: красных и белых. Нам пора собирать камни, а не разбрасывать.

— Константин Федорович, Андрей Шатов пишет, что вы очень верно сказали о демографической яме. Далее цитирую: "У меня пятеро детей. Жена — россиянка, я из Молдовы. Как получить паспорта?" Россия объявила себя правопреемницей СССР, значит она должна принимать живших в Советском Союзе. Люди рожают здесь детей, которых мы сами не можем родить, и при этом не могут получить паспорт.

— Принятие данного закона является очень важным событием, потому что специально в этом проекте было выделено: граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы, которые без всяких проволочек, без целого ряда процедур могут получать российское гражданство. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим законом. В соответствии с этим законом (тем более, у вас есть дети и жена) — граждане Российской Федерации, у вас есть все возможности для того, чтобы быстро пройти процедуру принятия гражданства, если вы этого хотите. Никто не будет при этом требовать от вас, чтобы вы вышли из гражданства Молдовы.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы снг ссср эмигранты репатрианты соотечественники константин затулин
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