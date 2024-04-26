Шашлычная статистика: анализ динамики цен на свинину, говядину, курицу и индейку

Эксперты аналитической платформы фискальных данных "Такском" провели исследование, вычислив индекс цен на шашлык. Согласно полученным данным, в период с 1 по 23 апреля 2024 года средняя стоимость шашлыка из свинины составила 464,33 рубля.
Интересно отметить, что цены на данный продукт выросли на 10%, а объемы продаж увеличились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Касательно шашлыка из говядины, его средняя цена за указанный период составила 521,21 рубля, что является увеличением на 1%, при этом продажи выросли на 35%.
Также стоит отметить, что цены на шашлык из курицы выросли на 25%, достигнув отметки в 339,96 рубля, а цены на шашлык из индейки увеличились на 16%, составив 457,62 рубля.
Помимо этого, исследование раскрывает данные о ценах на "аксессуары" для шашлыков. Так, средняя цена на комплект шампуров составила 294,34 рубля, на мангал — 442,35 рубля, на уголь — 213,24 рубля, а на средства для розжига — 126,05 рубля.
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