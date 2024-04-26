Егор Титов рассказал, какой клуб всегда будет считаться народной командой: "Болельщика не обманешь"

Футболист Титов: только "Спартак" всегда будет считаться народной командой

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов выразил свое мнение о том, что "Зенит" не заслуживает звания народной команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Титова, данное звание принадлежит только "Спартаку". Он утверждает, что идея называть "Зенита" народной командой даже не придёт в головы спартаковских болельщиков, и такой статус невозможно перенять или отобрать у "Спартака". Взгляды болельщиков нельзя обмануть, они остаются верны своей команде, уверен футболист.

"Спартак" уже десятки лет считается народной командой, и этот титул навсегда принадлежит им. Это понятие, которое невозможно перенять, забрать или присвоить другим. Болельщика не обманешь", — сказал Титов, которого цитирует "РБ Спорт".

Стоит отметить, что в последние пять лет "Зенит" пять раз стал чемпионом России, в то время как "Спартак" не занимает высокие места в чемпионате. В настоящее время "Зенит" лидирует в Российской Премьер-Лиге, в то время как московский "Спартак" занимает шестое место.