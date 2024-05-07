Неудачный хозяин? Кошка забудет вас за 16 часов и найдет новую семью

Память кошек: как они хранят информацию

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В научном журнале "Behavioural Processes" опубликовали результаты исследования, свидетельствующие о том, что кошки умеют хранить информацию в контексте событий.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если в детстве котенок связывал запах хозяина с ароматом матери, эта ассоциация сохранится с ним на всю жизнь.

Кошачий мозг составляет около 0,5-1,2% от общей массы тела. Это не так уж много, но и не совсем мало. За интеллект отвечают нейроны, а воспоминания хранятся в их связях.

Интересной особенностью кошачьей памяти является способность "фильтровать" события. В этом плане они даже превосходят собак: незначительные события остаются в памяти около 16 часов.

Важно понимать, что кошки ценят стабильность, заботу и ласку, привязываясь к тем, кто им это обеспечивает. Даже если "плохой" хозяин исчезнет из жизни кота, питомец начнет беспокоиться и переживать, пытаясь найти альтернативный вариант. Это защитный механизм.

Со временем кот привыкает к новой жизни. А когда прежний хозяин возвращается, его бывший питомец вряд ли его вспомнит.