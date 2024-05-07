Певец Александр Буйнов поздравил россиян с Новым годом: "Снег, холодно"

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Александр Буйнов показал снег в мае: "Совсем не майская погода"

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Шоу-бизнес

Певца Александра Буйнова поразил снегопад в мае.

Александр Буйнов показал снег в мае: "Совсем не майская погода"
Фото: https://www.instagram.com/buinovofficial? by Инстаграм александра Буйнова is licensed under public doman

Буйнов показал в социальных сетях видео, на котором гуляет с собакой, а с небес падает мокрый снег с дождём.

"C Новым Годом, дорогие друзья! Именно с мыслями об этом празднике я и Марчи вышли гулять: снег, холодно, совсем не майская погода", — написал артист в своём аккаунте в "Инстаграме"*.

Певец рассказал, что в разных регионах страны наступила аномальная погода, не характерная для мая месяца.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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