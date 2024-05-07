Певец Александр Буйнов поздравил россиян с Новым годом: "Снег, холодно"

Певца Александра Буйнова поразил снегопад в мае.
Буйнов показал в социальных сетях видео, на котором гуляет с собакой, а с небес падает мокрый снег с дождём.
"C Новым Годом, дорогие друзья! Именно с мыслями об этом празднике я и Марчи вышли гулять: снег, холодно, совсем не майская погода", — написал артист в своём аккаунте в "Инстаграме"*.
Певец рассказал, что в разных регионах страны наступила аномальная погода, не характерная для мая месяца.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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