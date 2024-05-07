Оставили номер под стеклом на парковке: ГИБДД предостерегает от этой опасной практики

В ГИБДД призвали водителей не оставлять свой номер под стеклом машины на парковке

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В выходные или вечером на парковке торгового центра или возле дома найти свободное место может быть похоже на квест. Нередко автомобилисты вынуждены парковаться так, что мешают другим, и оставляют под лобовым стеклом записку с контактным номером для связи в случае блокировки их машины.

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

В интервью для сайта njcar. ru представитель ГИБДД предостерег от такой практики, указывая на риск привлечения мошенников, которые могут использовать оставленные номера.

Один из примеров: женщина из Подмосковья получила звонок от мужчины, утверждавшего, что она поцарапала его автомобиль и требовавшего денежную компенсацию.

Несмотря на отсутствие повреждений на её авто и факт её присутствия в торговом центре в тот день, женщина сначала уточнила информацию у мужа, а затем обнаружила многочисленные подобные случаи мошенничества в интернете.

Представители ГИБДД подчеркивают, что такие мошенники тщательно планируют свои действия, ориентируясь на автомобилистов в местах с высокой парковочной нагрузкой. Они используют моменты, когда водитель паркуется вплотную или неудачно, затем звонят и требуют деньги за якобы ущерб.

Однако перед переводом денег крайне важно убедиться в реальности ущерба, осмотрев свой автомобиль.