Оставили номер под стеклом на парковке: ГИБДД предостерегает от этой опасной практики

В выходные или вечером на парковке торгового центра или возле дома найти свободное место может быть похоже на квест. Нередко автомобилисты вынуждены парковаться так, что мешают другим, и оставляют под лобовым стеклом записку с контактным номером для связи в случае блокировки их машины.
В интервью для сайта njcar. ru представитель ГИБДД предостерег от такой практики, указывая на риск привлечения мошенников, которые могут использовать оставленные номера.
Один из примеров: женщина из Подмосковья получила звонок от мужчины, утверждавшего, что она поцарапала его автомобиль и требовавшего денежную компенсацию.
Несмотря на отсутствие повреждений на её авто и факт её присутствия в торговом центре в тот день, женщина сначала уточнила информацию у мужа, а затем обнаружила многочисленные подобные случаи мошенничества в интернете.
Представители ГИБДД подчеркивают, что такие мошенники тщательно планируют свои действия, ориентируясь на автомобилистов в местах с высокой парковочной нагрузкой. Они используют моменты, когда водитель паркуется вплотную или неудачно, затем звонят и требуют деньги за якобы ущерб.
Однако перед переводом денег крайне важно убедиться в реальности ущерба, осмотрев свой автомобиль.
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