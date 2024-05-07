Семейную комедию о "Чужом ребёнке" покажут в Театре на Трубной

1:21 Your browser does not support the audio element. Культура

14 и 15 мая в Театре на Трубной представят спектакль "Чужой ребенок".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

По сюжету молодая артистка Маня мечтает исполнить роль на большой сцене. Ее героиня попала в одну драматичную ситуацию. Только у Мани в жизни все спокойно: родители поддерживают, ухажеров — много. Тогда артистка и задается вопросом, как достоверно погрузиться в роль, если у нее никогда не было таких ситуаций? Желание понять драматичную судьбу своей героини выходит из-под контроля. В один день спокойная жизнь Мани превращается в испытание, точнее сказать, в целый мир, где правят сплетни и интриги. Не будем раскрывать всех тайн, но скажем одно — причиной тому "чужой ребенок".

Постановка режиссёра Романа Самгина по пьесе Василия Шкваркина — комедийная история, сохранившая в себе глубокие смыслы: здесь поднимаются вечные проблемы отцов и детей, человеческих отношений и есть место для размышлений о настоящей любви.

В ролях:

Олег Кассин,

Юлия Сулес,

Екатерина Лисицына,

Александр Сеппиус,

Анастасия Акатова,

Александр Асланян,

Арсений Ветров,

Семён Лопатин,

Александр Овчинников,

Елизавета Карякина

и другие.