25 мая теперь будет международным Днём футбола

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днём футбола.
В тексте резолюции говорится, что это решение принято потому, что в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного матча с участием представителей всех континентов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, которые проходили в Париже.
Футбол за 100 лет стал по-настоящему самым лучшим средством межкультурного обмена, тем, что объединяет и вдохновляет людей различных наций и конфессий по всему миру. Жители бразильских фавел, марокканских пустынь, европейских мегаполисов, бескрайних просторов России, сторонники традиционного ислама в Саудовской Аравии и Иране и даже жители автаркической КНДР — все они объединены интересом к футболу.
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