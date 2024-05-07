25 мая теперь будет международным Днём футбола

25 мая 2024 года будет впервые отмечаться День футбола

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днём футбола.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В тексте резолюции говорится, что это решение принято потому, что в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного матча с участием представителей всех континентов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года, которые проходили в Париже.

Футбол за 100 лет стал по-настоящему самым лучшим средством межкультурного обмена, тем, что объединяет и вдохновляет людей различных наций и конфессий по всему миру. Жители бразильских фавел, марокканских пустынь, европейских мегаполисов, бескрайних просторов России, сторонники традиционного ислама в Саудовской Аравии и Иране и даже жители автаркической КНДР — все они объединены интересом к футболу.