Можно ли оформить ОСАГО в другом регионе и как это повлияет на стоимость полиса

Оформить ОСАГО можно в другом регионе без прописки

2:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый автовладелец при вождении транспортного средства (ТС) на территории РФ обязан иметь полис ОСАГО, отсутствие этого документа является административным нарушением законодательства. Полис необходимо продлевать ежегодно, но иногда владелец автомобиля находится не в своём регионе. Чтобы не получить штраф за отсутствие ОСАГО или не оказаться без полиса при возникновении страхового случая, его можно продлить не в регионе прописки, а по мечту фактического нахождения на территории России.

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Причины оформления ОСАГО в другом регионе

Необходимость оформить или продлить ОСАГО в другом регионе может возникнуть в следующих ситуациях:

Командировка на автомобиле.

Временное проживание в другом городе.

Переезд на новое место жительства с временной задержкой в смене адреса прописки.

При покупке автомобиля по договору купли-продажи в другом городе. Новый владелец должен заключить договор обязательного страхования ТС в течение 10 дней с момента покупки. Этот период даётся для перегонки автомобиля и оформления полиса по месту прописки.

Как оформить полис в другом регионе

Действующее законодательство не устанавливает обязательных требований к месту оформления страховки. Отказ страховой компании в заключении договора — нарушение закона. Оформить ОСАГО в другом регионе можно, ссылаясь на российское законодательство.

Процедура получения полиса ОСАГО в другом регионе аналогична оформлению по месту прописки:

Обратитесь в страховую компанию онлайн или лично.

Предоставьте необходимые документы: паспорт, ПТС или СТС, водительские удостоверения лиц, которые будут управлять автомобилем.

Заключите договор и оплатите услугу.

Получите полис обязательного автострахования.

Как будет рассчитана стоимость ОСАГО при оформлении в другом регионе

При расчёте стоимости полиса учитывается территориальный коэффициент, который варьируется в зависимости от региона России. Коэффициенты для городов и регионов установлены в тарифах, утверждённых Банком России.

При этом стоимость ОСАГО будет рассчитана по коэффициенту региона, где зарегистрирован автовладелец, а не региона, где он в данный момент находится. ,