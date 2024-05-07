Можно ли оформить ОСАГО в другом регионе и как это повлияет на стоимость полиса

Каждый автовладелец при вождении транспортного средства (ТС) на территории РФ обязан иметь полис ОСАГО, отсутствие этого документа является административным нарушением законодательства. Полис необходимо продлевать ежегодно, но иногда владелец автомобиля находится не в своём регионе. Чтобы не получить штраф за отсутствие ОСАГО или не оказаться без полиса при возникновении страхового случая, его можно продлить не в регионе прописки, а по мечту фактического нахождения на территории России.
Необходимость оформить или продлить ОСАГО в другом регионе может возникнуть в следующих ситуациях:
Действующее законодательство не устанавливает обязательных требований к месту оформления страховки. Отказ страховой компании в заключении договора — нарушение закона. Оформить ОСАГО в другом регионе можно, ссылаясь на российское законодательство.
Процедура получения полиса ОСАГО в другом регионе аналогична оформлению по месту прописки:
При расчёте стоимости полиса учитывается территориальный коэффициент, который варьируется в зависимости от региона России. Коэффициенты для городов и регионов установлены в тарифах, утверждённых Банком России.
При этом стоимость ОСАГО будет рассчитана по коэффициенту региона, где зарегистрирован автовладелец, а не региона, где он в данный момент находится. ,
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