Закрытие границы с Россией: как изменилось число финских граждан на пункте пропуска "Ивангород"

За последнее время количество финских граждан, проходящих через пограничный переход "Нарва" между Эстонией и Россией, возросло в 35 раз. Это связывают с решением Финляндии временно закрыть свои границы с Россией, сообщает телекомпания Yle.
С начала текущего года значительно увеличилось число финнов, проезжающих через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Ивангород", расположенный в Нарве. По данным источника, около 7,3 тысячи финских граждан въехали в Россию через этот пункт и вернулись обратно в Эстонию.
Ранее Финляндия приняла решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на своей границе с Россией на неопределенный срок, что касается таких пунктов как:
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