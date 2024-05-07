Закрытие границы с Россией: как изменилось число финских граждан на пункте пропуска "Ивангород"

Финляндия заявила о растущей популярности КПП между Россией и Эстонией

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

За последнее время количество финских граждан, проходящих через пограничный переход "Нарва" между Эстонией и Россией, возросло в 35 раз. Это связывают с решением Финляндии временно закрыть свои границы с Россией, сообщает телекомпания Yle.

Фото: Wikimedia Commons by Nicolas Höpfner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С начала текущего года значительно увеличилось число финнов, проезжающих через многосторонний автомобильный пункт пропуска "Ивангород", расположенный в Нарве. По данным источника, около 7,3 тысячи финских граждан въехали в Россию через этот пункт и вернулись обратно в Эстонию.

Ранее Финляндия приняла решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на своей границе с Россией на неопределенный срок, что касается таких пунктов как:

Иматра

Куусамо

Ниирала

Нуйямаа

Райя-Йосепи

Салла

Ваалимаа

Вартиус