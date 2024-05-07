Соскучились по японской кухне? Предлагаем вам приготовить домашние роллы с авокадо, только вместо риса киноа

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Рецепт веганских роллов с киноа и авокадо

1:36
Еда

Домашние роллы? Без проблем! Но вместо рафинированного белого риса используйте киноа, богатую белком. Вы также можете увеличить количество полезных для сердца жиров, добавив немного авокадо. 

Рецепт веганских роллов с киноа и авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 6 листов нори
  • 1 небольшой дайкон, очищенный и нарезанный соломкой
  • 1 небольшой авокадо, очищенный и нарезанный ломтиками
  • 1 морковь, очищенная и нарезанная соломкой
  • 1 свёкла, очищенная и нарезанная соломкой
  • 1,5 стакана промытой киноа
  • 3 столовые ложки белой пасты мисо

Приготовление

  1. Растворите пасту мисо в 1/2 стакана воды. Добавьте в кастрюлю вместе с киноа и 1,5 стаканами воды. Накройте и доведите до кипения.
  2. Уменьшите огонь и варите под крышкой, пока киноа не впитает всю воду. Выключите огонь и оставьте на 5–10 минут под закрытой крышкой. Дайте остыть перед использованием.
  3. Накройте коврик для суши полиэтиленовой плёнкой, затем положите лист нори. Выложите немного киноа и равномерно распределите по листу. Оставьте запас в один сантиметр на дальнем от вас конце для запечатывания.
  4. Разложите вдоль листа нори ломтики авокадо, свёклы, моркови и дайкона.
  5. Скатайте красивый, плотный рулет. Нарежьте небольшими кусочками. Подавайте роллы с маринованным имбирём, васаби и соевым соусом.
Безглютеновые ПП роллы с красной киноа вместо риса
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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