Соскучились по японской кухне? Предлагаем вам приготовить домашние роллы с авокадо, только вместо риса киноа

Рецепт веганских роллов с киноа и авокадо

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние роллы? Без проблем! Но вместо рафинированного белого риса используйте киноа, богатую белком. Вы также можете увеличить количество полезных для сердца жиров, добавив немного авокадо.

Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

6 листов нори

1 небольшой дайкон, очищенный и нарезанный соломкой

1 небольшой авокадо, очищенный и нарезанный ломтиками

1 морковь, очищенная и нарезанная соломкой

1 свёкла, очищенная и нарезанная соломкой

1,5 стакана промытой киноа

3 столовые ложки белой пасты мисо

Приготовление

Растворите пасту мисо в 1/2 стакана воды. Добавьте в кастрюлю вместе с киноа и 1,5 стаканами воды. Накройте и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой, пока киноа не впитает всю воду. Выключите огонь и оставьте на 5–10 минут под закрытой крышкой. Дайте остыть перед использованием. Накройте коврик для суши полиэтиленовой плёнкой, затем положите лист нори. Выложите немного киноа и равномерно распределите по листу. Оставьте запас в один сантиметр на дальнем от вас конце для запечатывания. Разложите вдоль листа нори ломтики авокадо, свёклы, моркови и дайкона. Скатайте красивый, плотный рулет. Нарежьте небольшими кусочками. Подавайте роллы с маринованным имбирём, васаби и соевым соусом.