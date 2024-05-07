Соскучились по японской кухне? Предлагаем вам приготовить домашние роллы с авокадо, только вместо риса киноа

Домашние роллы? Без проблем! Но вместо рафинированного белого риса используйте киноа, богатую белком. Вы также можете увеличить количество полезных для сердца жиров, добавив немного авокадо.
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Ингредиенты
6 листов нори
1 небольшой дайкон, очищенный и нарезанный соломкой
1 небольшой авокадо, очищенный и нарезанный ломтиками
1 морковь, очищенная и нарезанная соломкой
1 свёкла, очищенная и нарезанная соломкой
1,5 стакана промытой киноа
3 столовые ложки белой пасты мисо
Приготовление
Растворите пасту мисо в 1/2 стакана воды. Добавьте в кастрюлю вместе с киноа и 1,5 стаканами воды. Накройте и доведите до кипения.
Уменьшите огонь и варите под крышкой, пока киноа не впитает всю воду. Выключите огонь и оставьте на 5–10 минут под закрытой крышкой. Дайте остыть перед использованием.
Накройте коврик для суши полиэтиленовой плёнкой, затем положите лист нори. Выложите немного киноа и равномерно распределите по листу. Оставьте запас в один сантиметр на дальнем от вас конце для запечатывания.
Разложите вдоль листа нори ломтики авокадо, свёклы, моркови и дайкона.
Скатайте красивый, плотный рулет. Нарежьте небольшими кусочками. Подавайте роллы с маринованным имбирём, васаби и соевым соусом.
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