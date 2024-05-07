Губерниев посоветовал Дзюбе "самому прибавлять": "К сожалению, он тормозит атаки"

Губерниев сообщил Дзюбе, что верит в него, и призвал футболиста "прибавлять"

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о ситуации с игроком "Локомотива" Артёмом Дзюбой.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ответ на заявление агента футболиста о том, что клуб решил исключить Дзюбу из оставшихся матчей сезона, Губерниев отметил, что он хотел бы услышать самого игрока.

Комментатор также добавил, что в данный момент Дзюба пребывает не в наилучшей форме и замедляет ход атак команды, и что ему необходимо повысить свой уровень игры.

Тем не менее Губерниев выразил свою симпатию к Дзюбе и признался, что положительно смотрит на его потенциал.

"К сожалению, он тормозит атаки, находясь в своей не лучшей форме. Надо самому прибавлять. Я отношусь к нему с огромной симпатией, но пока он проигрывает конкуренцию за место в основе. Надо прибавлять, Артем, я в тебя верю!" — сказал Губерниев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".