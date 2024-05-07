Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финляндия заявила о растущей популярности КПП между Россией и Эстонией
25 мая 2024 года будет впервые отмечаться День футбола
Эксперты рассказали, как заставить кошку не будить вас по ночам
Страховка от клеща покроет расходы на лечение и медикаменты при укусе насекомого
Врач Казенов: признаками астмы могут быть частые чихания и слизистые выделения
Цыгане купили украинские паспорта и получали пособия в Швейцарии
В рядах ВСУ находится более 11000 подозреваемых в тяжких преступлениях
Где любят отдыхать руководители России
Новый фильм Гая Ричи можно будет легально посмотреть в интернете сразу по выходе
Летний педикюр: простые лайфхаки для идеальных ногтей и пяток

Необычные советы для домашнего педикюра, когда нет желания идти в салон

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Летом, когда температура зашкаливает и длинные брюки становятся непрактичными, ухаживать за ногами становится важным. При этом нужно думать об эпиляции, загаре и педикюре. Мы сосредоточимся на последнем.

Необычные советы для домашнего педикюра, когда нет желания идти в салон
Фото: openverse.org by Consumerist Dot Com is licensed under CC BY 2.0.

Сначала следует привести в порядок стопы. В домашних условиях их можно размягчить в ванночке с тёплой водой, добавив туда эфирное масло лаванды или мяты для дезодорации. Для размягчения пяток можно использовать кашицу из лимона или других фруктов с фруктовыми кислотами. Затем нужно обработать пятки пемзой или люфой и нанести питательный крем.

Для ухода за кутикулой рекомендуется использовать баф с шершавой поверхностью и снять кутикулу полирующими движениями. Затем следует увлажнить кожу маслом или нанести лак и крем. Важно не наносить масло и крем перед нанесением лака, чтобы избежать его отслоения.

Если нет желания перекрашивать ногти полностью, можно просто подкрасить отросшую зону. Для этого нужно снять глянцевый слой топа, отполировать поверхность и накрасить цветным гель-лаком. Однако следует помнить, что на следующий раз покрытие нужно будет снять полностью, чтобы избежать повреждения ногтей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Американский танк M1 Abrams прячется от дуэли с русской техникой Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Семейную комедию о "Чужом ребёнке" покажут в Театре на Трубной
Рецепт веганских роллов с киноа и авокадо
Александр Буйнов показал снег в мае: "Совсем не майская погода"
Необычные советы для домашнего педикюра, когда нет желания идти в салон
Память кошек: как они хранят информацию
Оформить ОСАГО можно в другом регионе без прописки
Как бороться с колорадским жуком
Кинокритик Шпагин назвал лучших актёров без образования. Среди них — Ия Саввина
В ГИБДД призвали водителей не оставлять свой номер под стеклом машины на парковке
Губерниев сообщил Дзюбе, что верит в него, и призвал футболиста "прибавлять"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников