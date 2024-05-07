Летний педикюр: простые лайфхаки для идеальных ногтей и пяток

Необычные советы для домашнего педикюра, когда нет желания идти в салон

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом, когда температура зашкаливает и длинные брюки становятся непрактичными, ухаживать за ногами становится важным. При этом нужно думать об эпиляции, загаре и педикюре. Мы сосредоточимся на последнем.

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Сначала следует привести в порядок стопы. В домашних условиях их можно размягчить в ванночке с тёплой водой, добавив туда эфирное масло лаванды или мяты для дезодорации. Для размягчения пяток можно использовать кашицу из лимона или других фруктов с фруктовыми кислотами. Затем нужно обработать пятки пемзой или люфой и нанести питательный крем.

Для ухода за кутикулой рекомендуется использовать баф с шершавой поверхностью и снять кутикулу полирующими движениями. Затем следует увлажнить кожу маслом или нанести лак и крем. Важно не наносить масло и крем перед нанесением лака, чтобы избежать его отслоения.

Если нет желания перекрашивать ногти полностью, можно просто подкрасить отросшую зону. Для этого нужно снять глянцевый слой топа, отполировать поверхность и накрасить цветным гель-лаком. Однако следует помнить, что на следующий раз покрытие нужно будет снять полностью, чтобы избежать повреждения ногтей.