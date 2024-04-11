Футболист Игонин объяснил, почему "Зенит" — это народная команда

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин заявил, что считает сине-бело-голубых народной командой, объясняя своё мнение количеством и широкой географией болельщиков, которые поддерживают клуб даже в Москве.
Он упомянул, что есть места в Москве, где собираются только болельщики "Зенита" и наслаждаются матчами под хорошую атмосферу, что делает команду народной.
"Зенит" и есть народная команда. Всё определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, — количеством, которое распределено на территории России", — сказал Игонин, которого цитирует "Спорт день за днём".
Сейчас "Зенит" лидирует в чемпионате России по футболу, и в ближайшем матче соперником сине-бело-голубых будет "Краснодар", который занимает второе место и отстает всего на одно очко.
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