Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать фотообои в детскую?
Кинологи рассказали, какие игрушки нужны собакам
Как подобрать крышку для кухонной посуды
Тренер Татьяна Тарасова считает, что Бах, молящийся за отмену Игр дружбы, сошёл с ума
Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане
Врач Погорельцева поделилась советами для профилактики болезни Паркинсона
В сети появился трейлер сериала "Денискины рассказы" по произведению Драгунского
Звезда КВН Елена Борщёва рассказала о шок-еде в Китае: столетние яйца, лапки, пятачки, мозги
Как избежать сахарной комы: эффективные методы преодоления зависимости от сладкого
Футболист Игонин объяснил, почему "Зенит" — это народная команда

Футболист Игонин не сомневается, что "Зенит" является народной командой

0:50
Спорт

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин заявил, что считает сине-бело-голубых народной командой, объясняя своё мнение количеством и широкой географией болельщиков, которые поддерживают клуб даже в Москве.

Футболист Игонин не сомневается, что "Зенит" является народной командой
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он упомянул, что есть места в Москве, где собираются только болельщики "Зенита" и наслаждаются матчами под хорошую атмосферу, что делает команду народной.

"Зенит" и есть народная команда. Всё определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, — количеством, которое распределено на территории России", — сказал Игонин, которого цитирует "Спорт день за днём".

Сейчас "Зенит" лидирует в чемпионате России по футболу, и в ближайшем матче соперником сине-бело-голубых будет "Краснодар", который занимает второе место и отстает всего на одно очко.

Highlights Zenit vs Baltika | RPL 2023/24
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Слизни в панике уползут на участок соседей: вот какие два простых метода избавят от вредителя — моллюсков больше не увидите

Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.

Как избавиться от слизней
Шоумен Дворцов считает, что Урганта вернут на ТВ по просьбе знаменитого отца
Стало известно, кто стоит за возможным возвращением Ивана Урганта на Первый канал
Секрет в стрижке: четыре прически, которые омолодят вас на 10 лет
Анастасия Костенко с удивлением узнала, что Дмитрий Тарасов тоскует не по ней: "По Ольге скучает"
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру Дмитрий Плотников Ильхам Алиев не поехал на саммит в Брюсселе из-за Армении Юрий Бочаров У некоторых свет в Харькове есть всегда. Небывалая коррупция царит в городе Любовь Степушова
Невестка Валерии прокомментировала слухи о разводе с Шульгиным
Стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон может появиться на публике
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Случается, что рассада не развивается так, как мы этого хотим
Последние материалы
Как подобрать крышку для кухонной посуды
Тренер Татьяна Тарасова считает, что Бах, молящийся за отмену Игр дружбы, сошёл с ума
Глобальное потепление приведёт к катастрофическому росту уровня воды в Мировом океане
Врач Погорельцева поделилась советами для профилактики болезни Паркинсона
Уничтоженные Трипольская ТЭС и ПГХ в Стрые аукнулись всему миру
В сети появился трейлер сериала "Денискины рассказы" по произведению Драгунского
Звезда КВН Елена Борщёва рассказала о шок-еде в Китае: столетние яйца, лапки, пятачки, мозги
Как избежать сахарной комы: эффективные методы преодоления зависимости от сладкого
В Москве простились с певцом Евгением Кункуровым
Астрофизик Абубекеров оценил инициативу Норвегии: сутки из 26 часов всё равно как восемь шапок из одной шкурки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников