Футболист Игонин объяснил, почему "Зенит" — это народная команда

Футболист Игонин не сомневается, что "Зенит" является народной командой

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин заявил, что считает сине-бело-голубых народной командой, объясняя своё мнение количеством и широкой географией болельщиков, которые поддерживают клуб даже в Москве.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он упомянул, что есть места в Москве, где собираются только болельщики "Зенита" и наслаждаются матчами под хорошую атмосферу, что делает команду народной.

"Зенит" и есть народная команда. Всё определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, — количеством, которое распределено на территории России", — сказал Игонин, которого цитирует "Спорт день за днём".

Сейчас "Зенит" лидирует в чемпионате России по футболу, и в ближайшем матче соперником сине-бело-голубых будет "Краснодар", который занимает второе место и отстает всего на одно очко.

Highlights Zenit vs Baltika | RPL 2023/24