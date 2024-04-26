Открытие Сочи для мусульманских туристов: бахрейнские блогеры в восторге

Блогеры из Бахрейна оценили русский снег в горах Сочи

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогеры из Бахрейна побывали в горах Сочи в ходе ознакомительного тура и выразили свои впечатления. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Центра стратегических разработок (ЦСР).

Фото: camptocamp.org by dahu1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Иностранные гости посетили альпаковый парк и восхитились местными животными и снежными пейзажами. Они также насладились отдыхом на курорте "Роза Хутор" и оценили горные развлечения.

Организаторы тура убеждены, что поток туристов из мусульманских стран существенно увеличится. Директор Центра развития международного туризма ЦСР, Юлия Максутова, заявила, что следующая группа блогеров прибудет в популярный курортный город России в середине мая.

"В прошлом году более семи тысяч арабских туристов посетили Россию," — отметила она. "В этом году мы планируем увеличить эту цифру десятками, а затем сотнями и тысячами."

По словам Максутовой, иностранные посетители отмечают, что Сочи представляет собой более безопасное направление, чем, например, Лондон, куда они обычно путешествуют.