Политолог: Токаеву важно, чтобы сенат возглавлял "его человек"

Новый сенатор Казахстана работал при первом президенте страны и вошел в Администрацию президента второго. Поэтому он стал удобной фигурой для назначения на пост сенатора страны.

Характеристику новому спикеру сената дал казахстанский политолог Досым Сатпаев.

"Маулен Ашимбаев не новичок — в структурах государственной власти он всю свою карьеру делал. При Назарбаеве он относился к так называемой группе подающей надежды молодежи, на которую первый президент в свое время ставку делал. У Маулена Ашимбаева была довольно гладкая карьера, он имел опыт работы как в законодательных ветвях власти, в частности, он был когда-то депутатом нижней палаты, работал в Администрации президента, имел опыт работы в пропрезидентской партии "Нур Отан". Ашимбаев попробовал себя на разных позициях и на последних президентских выборах был доверенным лицом Токаева. Это человек, который, с одной стороны, хорошо знаком окружению первого президента Назарбаева, и с другой стороны, с прошлого года он вошел в команду Токаева", — пояснил эксперт.

"В Казахстане до этого такого не было"

Он подчеркнул, что для Казахстана Ашимбаев довольно молодой спикер сената (Ашимбаеву 49 лет — Прим. ред.), "В Казахстане до этого такого не было". Также президенту Токаеву было важно, чтобы сенат возглавил человек из его Администрации.

"Администрация президента — это тот самый орган, который непосредственно занимался разработкой внутренней политики в стране, в том числе и курировал экономические вопросы, поэтому с этой точки зрения важно, чтобы сенатором все-таки стал человек, который сведущий в тех программах, которые разрабатывались уже при Токаеве. Ну и потом человек более-менее управляемый, без каких-то, я думаю, серьезных попыток, скажем так, вести самостоятельную игру", — оценил ситуацию Сатпаев.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности бывшего спикера сената, дочь первого президента Казахстана Даригу Назарбаеву.