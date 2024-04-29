Опасности на маникюре: что вам следует знать перед походом в салон

Риски, которые могут возникнуть во время маникюра, о которых вы не подозревали

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На сегодняшний день маникюр является одной из самых популярных косметических процедур. Салоны предлагают услуги на любой вкус и кошелек, что гарантирует постоянный поток клиентов. Однако многие не подозревают о потенциальных опасностях, которые могут поджидать их во время каждого похода к мастеру, особенно в новом салоне. Эксперты, включая дерматологов, указывают на несколько распространенных рисков.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из проблем является удаление наростов. Хотя это чаще касается педикюра, некоторые мастера могут ошибочно принять бородавку за мозоль и срезать ее, что может привести к дальнейшему распространению этого образования.

Неаккуратное обрезание кутикулы также может стать источником риска. Обрезание кутикулы увеличивает вероятность заражения, поэтому рекомендуется избегать этой процедуры. Вместо этого можно попросить отодвинуть кутикулу, чтобы снизить риск инфекции.

Желтые ногти могут быть следствием неправильно выполненного маникюра, когда используются некачественные лаки или не достаточно предварительной подготовки ногтей. Однако с помощью специальных средств, таких как скрабы на основе соды или зубного порошка, можно попытаться избавиться от этой проблемы.



