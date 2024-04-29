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Китай возглавил список популярных направлений для путешествий на майские праздники среди россиян

Китай стал лидером по продажам страховых полисов на майские праздники

2:27
Страхование

Во время майских праздников Китай выделяется как одно из наиболее предпочитаемых мест для путешествий. Согласно данным компании "Росгосстрах", 32% всех продаж страховых полисов для выезда за границу пришлись на эту страну. В компании ВСК Китай был выбран 12% путешествующих, тогда как в страховой компании "Согласие" этот показатель составил 9%.

Китай стал лидером по продажам страховых полисов на майские праздники
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun is licensed under CC BY-SA 4.0

Также среди популярных направлений на майские праздники по данным "Росгосстраха" выделяются Россия (39%), Беларусь и Турция (по 5%), а также ОАЭ (3%). В прошлом году в списке лидеров были Турция, Россия, ОАЭ и Египет.

Заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования в "Росгосстрахе" Ольга Купцова, отметила, что многие клиенты включают в свои страховые полисы не только стандартные, но и дополнительные виды рисков. Среди наиболее востребованных оказались страховка от потери багажа и отмены поездки.

По данным ВСК, минимум 17% оформленных полисов приходится на поездки по России, 10% — на поездки в ближнее зарубежье, а 73% — на отдых за пределами страны. Период с 13 мая считается наиболее комфортным для майских отпусков; почти 36% всех планируемых поездок запланированы на время после праздничных дней, 32% — на первый период праздников, а 21% — на второй. Всего 11% россиян взяли отпуск между майскими днями.

По результатам исследования, проведенного "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформой "Академия Здоровья" для "АльфаСтрахование", 46% россиян проведут майские праздники на даче.

По информации "Ренессанс страхования", около половины россиян останутся дома в майские дни и будут работать.

Наибольшие трудности с отдыхом связаны с высокой загруженностью: более четверти опрошенных имеют невыполненные задачи, которыми они и планируют заняться в праздники. Один из четырех респондентов указал, что его работа исключает возможность отдыха в длинные выходные, а столько же участников опроса являются фрилансерами, что позволяет им самостоятельно распоряжаться своим временем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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