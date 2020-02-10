Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос

Казахстан проводит взрывоопасную политику в национальном вопросе. Об этом говорят все эксперты, анализирующие погромы дунган на юге страны 7 февраля.

Массовая драка в посёлке Масанчи Казахстан Дунгани VS Казахи

Погромы дунган в Казахстане

7 февраля на границе с Киргизией в трех селах Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошел межэтнический конфликт между казахами и дунганами - китайцами мусульманского вероисповедания. Всего их насчитывается около 9 миллионов, в основном они проживают в Китае, но также в Киргизии, южном Казахстане (около 60 тысяч) и Узбекистане.

С чего все началось? В интернете выдвигаются разные версии:

драка дунган с полицейскими (казахами);

инцидент с пожилым человеком с детьми, которому якобы сломали ногу в ДТП;

МВД утверждает, что две машины не поделили дорогу.

Это вызвало попытку "отмщения" с участием сотен человек, в результате которой погибли 10, за медпомощью обратились 165 человек, у 30 пациентов, доставленных в казахстанские больницы, стабильно тяжелое состояние, крайне тяжелое — у 8. Повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли, 23 автомашины.

По информации на вечер 8 февраля, казахстанско-киргизскую границу, спасаясь от расправы, пересекли около 4 тысяч дунган. Вернулись на вечер 9 февраля около одной тысячи.

Ведется расследование по двум статьям уголовного кодекса Казахстана: ст. 272 ("организация и участие в массовых беспорядках") и ст. 99 ("умышленное убийство").

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля поручил акиму (главе) Жамбылской области А. Мырзахметову освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области, где были беспорядки. Помимо этого, казахстанский президент поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.

10 февраля были экстренно закрыты рынки на Северном кольце в Алматы, об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев. По его словам, это меры предосторожности в том числе и потому, что "были призывы к насилию на этой барахолке".

Ненависть в соцсетях: казахи против всех

Как пишет блогер Денис Кривошеев на портале Zakon. kz, возможно, погромы стали результатами бытового конфликта, но погромы не возникают на неподготовленной почве.

По его словам, можно долго рассуждать о коррумпированности полиции, о бедности простого народа, но для национального раскола и ненависти одного народа к другому должны быть условия, и они созданы безнаказанностью по отношению к провокаторам. Кривошеев уверен, полиция отказывается реагировать на ненависть, разжигаемую в социальных сетях. И не важно, на какие малые этнические группы она направлена. На китайцев, приносящих пользу экономике страны, строящих дороги и заводы, на уйгуров, на "русских колонизаторов", на геев.

Казахстан движется в Средневековье

Как сказал "Правде.Ру" директор международных проектов Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, Казахстан объявил себя государством межнациональной гармонии, и, вот, произошло "варварское средневековое побоище".

"Очевидцы говорят о специально прибывших молодчиках с подготовленными бутылками с зажигательной смесью. Согласитесь, для дорожного конфликта никто не заготавливает бутылки с зажигательной смесью, не поджигает дома. Я ориентируюсь на заявление верховной власти, на действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Он в своем Twitter сначала сказал, что массовая хулиганская акция, а буквально вчера заявил, что речь идет о целенаправленной провокации при содействии госорганов", — отметил Юрий Солозобов.

По его словам, на видеокадрах видно, что полиция помогала, чуть ли не охраняла этих погромщиков.

"Почти сутки силовые органы Казахстана бездействовали. Сутки! Что происходило? Как допустили? Почему на ранних стадиях не был конфликт погашен? Куда смотрели и государственные органы исполнительной власти, и местная власть, и та же хваленная Ассамблея народа Казахстана. Это очень серьезные вопросы, на которые пока нет ответов", — сказал Юрий Солозобов.

Политолог отметил, что в созданную комиссию по расследованию погромов входят люди пожилого возраста с советским опытом, которые сохранили опыт советского эгалитаризма — равенства наций, но молодое поколение заряжено вирусом феодального неравенства.

"В какой-то момент идеологическое руководство Казахстана взяло курс на ускоренную казахизацию, на продвижение национального языка, на архаизацию страны. Теперь надо гордиться ценностями Орды, своих ханов, переименовывать улицы, вводить фактически запрет по языку в госслужбе. И вот эта ставка на архаизацию вместо модернизации, безусловно, откликнулась в этих событиях в Жамбылском районе", — сказал политолог.

И откликается на русских, которые голосуют ногами, уезжая из Казахстана, добавил Юрий Солозобов.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев так же обратил внимание на "абсолютно отвратительную работу" правительства в сфере национальной политики в Казахстане.

"У нас на официальном уровне везде постоянно твердят о том, что Казахстан — это лаборатория дружбы народов, интернациональное государство и так далее. Но при этом абсолютно не проводили никакую активную работу и с молодым поколением", — сказал Досым Сатпаев для "Правды.Ру".

Когда кругом бедность, виноватых ищут в соседях

Причина конфликта связана также с низким уровнем жизни в Казахстане, особенно в регионах, добавил политолог.

"Растет безработица, социальное расслоение, коррупция, имеется нежелание местных властей решать многие вопросы абсолютно разного характер. Если среди основной части населения в регионах больше бедных людей, то понятно, что свою агрессию они будут направлять друг на друга, на представителей других этнических групп, на представителей власти. Этот конфликт просто говорит о том, что Казахстан — это большая пороховая бочка", - сказал эксперт.

По его словам, "Токаев наследовал проблемы, которые к нему перешли от Назарбаева, которые тот долгое время не решал".

"Эти проблемы как гнойники начинают взрываться. Казахстан — это некое торфяное болото, где какие-то очаги огня давно у нас тлеют, но вот начинают вырываться на поверхность", — резюмировал Досым Сатпаев.

По мнению политолога Айдоса Сарыма, этот конфликт организовали криминальные структуры. Регион приграничный, возможно, имеет место передел сфер влияния. Но если исходить из аргумента об организованности нападавших, то, во-первых, регион бедный, людям терять нечего, во-вторых, мессенджеры и соцсети в этом плане работают хорошо, сказал Айдос Сарым Forbes.kz.

"Здесь не может быть одного решения. Более того, надо пересмотреть программы по обеспечению межэтнического согласия и самим себе уже признаться, что они не работают, — резюмировал эксперт.

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