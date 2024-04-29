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Как избавиться от крестоцветной блошки

Эти жучки питаются соком растений

2:06
Садоводство » Вредители и болезни

Крестоцветная блошка — это насекомое, которое может стать настоящей головной болью для садоводов и огородников. Эти маленькие жучки питаются соками растений и могут причинить значительный ущерб урожая. Однако существует несколько способов избавиться от крестоцветной блошки без применения химических средств.

Эти жучки питаются соком растений
Фото: entomart.be by Entomart is licensed under commons.wikimedia.org

1. Механическое удаление. Собирайте блошек вручную с помощью пинцета или щипцов. Этот метод может показаться трудоемким, но он эффективен, особенно если блошки еще не успели сильно размножиться.

2. Мульчирование. Покрытие почвы мульчой может помочь уменьшить численность крестоцветных блошек, так как это затруднит им доступ к растениям. Выбирайте органическую мульчу, такую как опадающие листья или солома.

3. Применение натуральных отпугивателей. Одним из самых эффективных отпугивателей для блошек является чеснок. Размещайте кусочки чеснока возле растений или приготовьте настой из чеснока и обработайте им свои посадки.

4. Повышение биоразнообразия. Создание благоприятных условий для хищников блошек, таких как птицы, жук-щелкун или мировики, поможет в борьбе с вредителями. Оставляйте места для укрытий и водопоев для полезных насекомых.

5. Поливание растений. Поливание растений масляным раствором (1 часть масла на 10 частей воды) может помочь защитить их от крестоцветных блошек. Этот метод действует, создавая слой, который затрудняет блошкам доступ к сокам растений.

Избавление от крестоцветной блошки может потребовать некоторого терпения и усилий, но следуя вышеперечисленным методам, вы сможете справиться с этим вредителем и защитить свои садовые культуры. Помните, что использование химических средств должно быть последним решением и предпочтение стоит отдавать натуральным способам борьбы с вредителями.

Как избавиться от крестоцветной блошки на огороде? 3 самых проверенных способа
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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