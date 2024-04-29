Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер рассказал об упражнениях барре
Евгения Медведева рассказала о борьбе с лишним весом и поддержке Камилы Валиевой
Турэксперт рассказал, кто больше всего оформлял рабочие визы в Россию
Скандал вокруг дизельных выбросов Mercedes-Benz: все обвинения сняты
Российские учёные создали "цифрового двойника" рабочего на производстве
Ветеринары рассказали, что нужно пожилой собаке
Риски, которые могут возникнуть во время маникюра, о которых вы не подозревали
Школьная мини-пицца: очень простое тесто на кефире, без дрожжей
Китай стал лидером по продажам страховых полисов на майские праздники

Фитнес-эксперт объяснил, как правильно "ходить" на ягодицах, чтобы разбить целлюлит

2:23
Спорт

Фитнес-эксперт Максим Оборин объяснил, как нужно "ходить" на ягодицах, чтобы избавиться от "апельсиновой корки".

Фитнес-эксперт объяснил, как правильно "ходить" на ягодицах, чтобы разбить целлюлит
Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Откуда же взялось это упражнение? Впервые о ходьбе на ягодицах еще в 1970-х годах заявил советский врач — доктор медицинских наук Иван Неумывакин. Целью этого упражнения считается приведение в тонус тазовой области.

Современные специалисты открыли новое применение для ходьбы на ягодицах. Они обещают, что благодаря упражнению можно избавиться от лишнего веса и целлюлита. Так, по мнению экспертов, "апельсиновая корка" уходит из-за активизации кровообращения в тазовой области и системы пищеварения. Это помогает вывести токсины и шлаки, пишет портал "СЭ".

Тренер Максим Оборин рассказал, что упражнение имеет пять уровней сложности. Нагрузку со временем нужно увеличивать.

Для классического варианта сядьте на пол, выпрямите спину и держите ее ровно; руки согните в локтях и прижмите к телу; ноги должны быть на ширине плеч; напрягите ягодицы и сделайте движение вперед, напоминающее шаг; повторите аналогичное действие другой ягодицей и повторяйте попеременно.

Для второго уровня сложности сядьте на пол, ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед собой; перенесите вес тела на одну сторону и выдвините вперед противоположную ногу; повторяйте попеременно на каждую сторону, двигаясь вперед и назад.

Третий уровень сложности подразумевает то же самое, но дополнительно следует согнуть ноги в коленях и прижать их руками к груди.

На четвертом уровне сложности ходим на ягодицах с поднятыми за голову руками. Именно в этом варианте происходит максимальный "массаж" органов желудочно-кишечного тракта и прорабатываются мышцы пресса.

Самый сложный пятый уровень дополняется пластиковой бутылкой объемом 1-1,5 литра. Для выполнения упражнения располагаетесь в стандартном положении, но между щиколоток удерживаете бутылку с водой; при движении вперед первые два метра наклоняете корпус вправо, затем влево, возвращаетесь назад, аналогично меняя наклон.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Филипп Киркоров получил куклу-копию Аллы Пугачёвой в подарок от художника
Алла Пугачёва выразила поддержку Георгию Русских, финалисту шоу "Голос"
Туристический поезд с сауной впервые запустят в России
Как BYD меняет правила игры: цены на электромобили в Европе взлетают
Учёные начали разработку сверхбыстрой системы обнаружения гравитационных волн
В Индии пенсионерам старше 65 лет теперь можно покупать медицинскую страховку
Пять простых действий для уменьшения жировых отложений на шее и под подбородком
Кинологи назвали самые дорогие породы собак
Овсяная каша вымывает кальций из костей
Топ-3 ошибки, которые делают ванную комнату неудобной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников