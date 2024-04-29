Фитнес-эксперт объяснил, как правильно "ходить" на ягодицах, чтобы разбить целлюлит

Фитнес-эксперт Максим Оборин объяснил, как нужно "ходить" на ягодицах, чтобы избавиться от "апельсиновой корки".
Откуда же взялось это упражнение? Впервые о ходьбе на ягодицах еще в 1970-х годах заявил советский врач — доктор медицинских наук Иван Неумывакин. Целью этого упражнения считается приведение в тонус тазовой области.
Современные специалисты открыли новое применение для ходьбы на ягодицах. Они обещают, что благодаря упражнению можно избавиться от лишнего веса и целлюлита. Так, по мнению экспертов, "апельсиновая корка" уходит из-за активизации кровообращения в тазовой области и системы пищеварения. Это помогает вывести токсины и шлаки, пишет портал "СЭ".
Тренер Максим Оборин рассказал, что упражнение имеет пять уровней сложности. Нагрузку со временем нужно увеличивать.
Для классического варианта сядьте на пол, выпрямите спину и держите ее ровно; руки согните в локтях и прижмите к телу; ноги должны быть на ширине плеч; напрягите ягодицы и сделайте движение вперед, напоминающее шаг; повторите аналогичное действие другой ягодицей и повторяйте попеременно.
Для второго уровня сложности сядьте на пол, ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед собой; перенесите вес тела на одну сторону и выдвините вперед противоположную ногу; повторяйте попеременно на каждую сторону, двигаясь вперед и назад.
Третий уровень сложности подразумевает то же самое, но дополнительно следует согнуть ноги в коленях и прижать их руками к груди.
На четвертом уровне сложности ходим на ягодицах с поднятыми за голову руками. Именно в этом варианте происходит максимальный "массаж" органов желудочно-кишечного тракта и прорабатываются мышцы пресса.
Самый сложный пятый уровень дополняется пластиковой бутылкой объемом 1-1,5 литра. Для выполнения упражнения располагаетесь в стандартном положении, но между щиколоток удерживаете бутылку с водой; при движении вперед первые два метра наклоняете корпус вправо, затем влево, возвращаетесь назад, аналогично меняя наклон.
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