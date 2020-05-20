Не пора ли распускать ЕАЭС?

Состоявшийся 19 мая в режиме видеоконференции саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошел в отсутствии согласия по многим вопросам. Стратегия развития на пять лет так и не была подписана, против документа выступили Белоруссия, Армения и Казахстан, да и у Киргизии были вопросы. Не пора ли закрывать этот интеграционный проект?

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Минск и Ереван не согласны с формулой цены на газ

Белоруссия и Армения не согласились с формулой, по которой должна формироваться цена на газ, они настаивают на едином тарифе.

Премьер Армении Никол Пашинян заметил, что единый рынок энергоресурсов с "недискриминационными принципами функционирования" должен стать основой интеграции. "В условиях глобальных экономических вызовов, перед которыми мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро", — сказал Пашинян

Владимир Путин со своей стороны объяснил, что считает недостаточным уровень интеграции ЕАЭС для единых газовых тарифов.

"Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", — сказал президент РФ.

Бишкек не согласен с торговыми барьерами

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков упрекнул партнеров в возведении торговых барьеров. Правда, не решился этих партнеров назвать.

"Отдельные государства усиливают контроль и вводят ограничения на поставки продуктов питания на фоне пандемии коронавируса", — отметил он. Вероятно, лидер Киргизии имел ввиду Казахстан, у которого давние претензии к Бишкеку по вопросу контрабанды товаров из Китая с последующим ввозом в Казахстан без уплаты пошлин, что лишает Таможенный союз доходов.

Решить проблему Жээнбеков предлагает расширением полномочий Евразийской экономической комиссии.

Нур-Султан не хочет "надгосударства"

Однако против этого выступает Нур-Султан. Президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев считает недопустимым, чтобы на двусторонних торговых переговорах с третьими странами присутствовали представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Он требует, чтобы аппарат ЕЭК на уровне руководителей среднего звена комплектовался не пропорционально доле участия каждой страны, а равными долями. Другими словами, он возражает, что большинство сотрудников — россияне.

Токаеву в принципе не понравилась "стратегия", он считает, что она ущемляет суверенитет Казахстана и не отвечает принципу "разумной достаточности".

"Представители комиссии анонсировали принятие главами государств стратегии. Я думаю, это неуместное забегание вперед. Проявляется честолюбие представителей комиссии (читай россиян). Мы должны дополнительно обсудить документ и избежать критики со стороны наших обществ", — заявил казахстанский лидер.

Он назвал авторов стратегии неадекватными людьми, не понимающими, что ни о какой "углубленной интеграции", и уж тем более объединенном надгосударстве речи идти не может.

"ЕЭАС — экономическая организация, призванная сделать нас всех вместе чуточку богаче, но никакой передачи значимых суверенитетов не будет", — добавил президент Казахстана.

Токаев в этом плане раскритиковал слишком масштабное расширение союза в сферах культуры и образования.

Москва учитывает украинский опыт

Этот демарш Токаева Путин как бы не заметил, в своем выступлении он, наоборот, всячески приветствовал расширение интеграции и говорил о стратегии, как о деле решенном.

"В целом, на наш взгляд, получился масштабный документ. Его принятие создаст надежную основу для углубления интеграций. Проект практически согласован, за исключением пункта о формировании общего ценообразования на газ — этот вопрос с формулой можно было бы отложить для отдельного рассмотрения в рамках комиссии", — заявил Путин.

Таким образом, видно, что противоречия в ЕАЭС усугубляются. Россия не хочет быть "матерью" для тех, кто за ее счет хочет налаживать отношения с Западом (иначе почему Армения, например, содержит американские биолаборатории, куда россиянам путь закрыт, а Белоруссия не соглашается на российское военное присутствие и, в то же время, участвует в натовских учениях, а Казахстан подписал с США договор о стратегическом сотрудничестве). А партнеры не согласны с тем, что Москва хочет их этого удобного положения лишить. Не пора ли Кремлю закрывать этот проект, учитывая печальный опыт работы с Украиной: мы ей преференции и рынки, а она нам ненависть?

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" директор института ЕАЭС Владимир Лепехин, в мире идет очень серьезная борьба различных видов силы — внутри Соединенных Штатов, между Соединенными Штатами и Китаем, внутри Евросоюза.

Евразийский союз, по его словам, не исключение, потому что постсоветсткое пространство "очень сильно зависит экономически от мировых центров". Не случайно государства ЕАЭС проводят многовекторную политику и ждут, как закончится схватка между двумя моделями глобализации: условными американскими демократами, которые навязали нам пандемию коронавируса, вакцинацию, цифровизацию, чипизацию" и условными республиканцами, которые пытаются переделать финансовую систему мирового управления в виде нескольких валютных зон или свободных торговых зон, сказал Владимир Лепехин.

По его мнению, "у Евразийского союза, в этих обстоятельствах, безусловно, очень хорошая перспектива, потому что другого способа организации этого колоссального пространства Северной Азии, Евразии просто нет".

Постсоветские страны, которые выбиваются из этого пространства: Грузия, Молдавия, Украина, страны Прибалтики их " ждет печальный конец, потому что он попадают "в экономический тупик".

"На западе от России — Украина, на востоке — Казахстан. По потенциалу при выходе из СССР они были примерно одинаковы, даже у Украины он был больше. Но мы видим, какая разница в их сегодняшнем состоянии. Почему? Потому что Казахстан сделал выбор в пользу Евразийского союза, а Украина мечется между русским миром и европейским, она разорвана на части и этот процесс будет продолжаться", — заметил Владимир Лепехин.

"Поэтому надо спокойно относиться к тем неоднозначным процессам, которые сегодня происходят в ЕАЭС. Тем более, естественно, элиты мечутся, политики делают разные заявления, цену себе набивают и прочее. Но объективный процесс такой — никуда мы не денемся от Евразийского союза, от реинтеграционных процессов этого пространства", — резюмировал Владимир Лепехин.

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