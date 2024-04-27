Эксклюзивный взгляд на новый суперкар Bentley: только 16 штук в мире

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Bentley анонсирует новую лимитированную модель: наследие и инновации

1:06
Авто

Bentley через своё подразделение Mulliner, известное своими уникальными кузовными работами, готовит к выпуску новую лимитированную модель родстера. Это следует после успеха модели Bacalar, выпущенной в 2020 году, вся партия которой была распродана мгновенно, подтверждая спрос на эксклюзивные автомобили малыми сериями.

Bentley анонсирует новую лимитированную модель: наследие и инновации
Фото: Wikipedia by Endlezz is licensed under GNU Free Documentation License

Предварительные изображения и видео намекают, что новинка будет похожа на модель Batur, представленную в 2022 году, и может иметь аналогичные переднюю часть и задний спойлер. Автомобиль будет оснащён самой мощной версией двенадцатицилиндрового двигателя W12 от Bentley, который ранее устанавливался на Batur с характеристиками в 730 лошадиных сил и 738 фунт-фут крутящего момента.

Производство будет ограничено 16 экземплярами, каждый из которых будет стоить свыше миллиона долларов до учёта стоимости дополнительных опций. Официальная презентация модели запланирована на 7 мая.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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