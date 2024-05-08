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Эксперт назвал поражающие его побочные действия препарата "Оземпик"

Эксперт Хари: при приёме этого препарата можно похудеть

1:13
Здоровье

Эксперт в сфере здравоохранения и автор книг о здоровом образе жизни Йоханн Хари, потерял почти 20 килограммов, использовав препарат "Оземпик", и поделился своим удивлением от побочных эффектов препарата в интервью для Daily Mirror.

Эксперт Хари: при приёме этого препарата можно похудеть
Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хари сообщил, что с использованием "Оземпика" в 2023 году он начал худеть. По его словам, самым удивительным моментом было ощущение голода на 80 процентов меньше, чем прежде. С убытком веса пришли и другие изменения, которые он заметил.

"Я помню первый день, когда я сделал укол, помню, как через пару дней я проснулся, лежал в постели и почувствовал странное чувство, как будто я не в себе. Я изо всех сил пытался сформулировать это, и затем я ощутил сильную тошноту", — рассказал о своём опыте Йоханн Хари.

В дополнение, при употреблении этих лекарств часто возникают проблемы с пищеварением, головная боль, тошнота и диарея, отметил Хари. Кроме того, панкреатит, недоедание и потеря мышечной массы могут проявиться в редких случаях.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
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Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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