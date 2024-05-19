Какие вещи нужно знать перед тем, как завести кошку

Эксперты рассказали, какие вещи нужно знать перед тем, как завести кошку

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Прежде чем завести кошку, важно понимать, что жизнь с этим питомцем может принести некоторые хлопоты и трудности. Кошка — это не просто домашнее существо, и перед принятием решения стоит учесть несколько ключевых моментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, необходимо быть уверенным, что решение взвешено и обдумано, чтобы избежать недопонимания с питомцем в будущем.

Социализация

На самом деле, кошек правильнее считать асоциальными существами. Инстинкты берут свое — в природе они остаются дикими животными. Поэтому потребуется время, чтобы приучить кошку к общению с людьми.

Финансы

Заведение питомца неизбежно связано с расходами. Это затраты на корм, лекарства, прививки и устранение последствий от порчи мебели и обоев.

Занятия

Кошке необходимо поддерживать себя в хорошей физической форме. Игры с питомцем, покупка игрушек и другое занятие помогут избежать проблем, связанных с накопившейся у животного энергией.

Дом

Простая квартира — это не личное пространство для кошки. Нужно создать уютное место, где питомец будет чувствовать себя в безопасности. Иначе она найдет себе место в шкафу или на полке с бельем, оставляя повсюду клочки шерсти.

Обязательства

Это самый важный аспект. Кошка — не мышка и не хомяк. При хорошем уходе кошки могут жить до 20 лет. Только при правильных взаимоотношениях можно рассчитывать на долгие годы счастливой совместной жизни.