Сомнолог раскрыл причины частых ночных кошмаров

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Врач Полуэктов: сны повторяются из-за неразрешённых проблем

1:16
Здоровье

Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, доцент и кандидат медицинских наук, обозначил факторы, которые провоцируют повторяющиеся ночные кошмары.

Врач Полуэктов: сны повторяются из-за неразрешённых проблем
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

Специалист подчеркнул, что сновидения представляют собой всего лишь результат обработки мозгом информации, так называемый шум, и если у человека есть неразрешённые проблемы, он может продолжать размышлять об этом даже во сне.

"Вполне вероятно, что сны — это процесс размышлений над тем, как решить какую-либо проблему или задачу, и именно поэтому она может повторяться во снах в одинаковых сюжетах", — подчеркнул Михаил Полуэктов в интервью для Общественной Службы Новостей.

Сомнолог также дополнил, что у каждого человека используются свои уникальные символы в подсознании, поэтому не рекомендуется обращаться к сонникам для интерпретации сновидения. Если у человека появляются повторяющиеся сны, которые вызывают негативные эмоции, важно обратиться к специалисту по сновидениям или психотерапевту. Кошмары также могут быть связаны с текущей жизненной ситуацией — например, студент, который не готовится к экзаменам, может видеть кошмар о провале на экзамене каждую ночь.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
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