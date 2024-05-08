Сомнолог раскрыл причины частых ночных кошмаров

Михаил Полуэктов, врач-сомнолог, доцент и кандидат медицинских наук, обозначил факторы, которые провоцируют повторяющиеся ночные кошмары.
Специалист подчеркнул, что сновидения представляют собой всего лишь результат обработки мозгом информации, так называемый шум, и если у человека есть неразрешённые проблемы, он может продолжать размышлять об этом даже во сне.
"Вполне вероятно, что сны — это процесс размышлений над тем, как решить какую-либо проблему или задачу, и именно поэтому она может повторяться во снах в одинаковых сюжетах", — подчеркнул Михаил Полуэктов в интервью для Общественной Службы Новостей.
Сомнолог также дополнил, что у каждого человека используются свои уникальные символы в подсознании, поэтому не рекомендуется обращаться к сонникам для интерпретации сновидения. Если у человека появляются повторяющиеся сны, которые вызывают негативные эмоции, важно обратиться к специалисту по сновидениям или психотерапевту. Кошмары также могут быть связаны с текущей жизненной ситуацией — например, студент, который не готовится к экзаменам, может видеть кошмар о провале на экзамене каждую ночь.
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